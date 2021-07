"Efter den rejäla snytingen - Häcken tappar igen"

Spelstopp: 17:29 Häcken - Elfsborg: Asian handicap Fulltid: Elfsborg 0 @ 2,13 Häcken fick sig en rejäl snyting av Aberdeen i torsdags då skottarna gick på knockout. 1-5 i nacken var siffror som hette duga och givetvis är dubbelmötet redan dött inför returen. Således kan Getingarna nu fokusera fullt ut på att hämta igen förlorad mark i Allsvenskan, men med stukade självförtroenden och slitna ben blir det inte lätt att brottas med ett formtoppat Elfsborg. Det ska också nämnas att Häcken saknar Lindgren, Olsson och Friberg, spelare som definitivt hade behövts denna afton. Elfsborg tog i sin tur en promenadseger med hela 4-0 mot Milsami från Moldavien och då de gästande flåbusarna lyckades dra på sig inte mindre än tre röda kort i den andra halvleken kunde boråsarna spara på krafterna. Även det dubbelmötet är dött inför returen och med ett betydligt bättre truppläge än Häcken anser jag att Elfsborg ska ses med god chans på Hisingen. Jimmy Thelins mannar ståtar med fyra raka segrar alla kategorier och med endast ett insläppt mål under samma period sitter defensiven där den ska. Jag väljer att kliva in på Elfsborg asian 0 (pengarna tillbaka vid oavgjort) och det spelet fås till smarriga 2,13. Spel: Asian handicap Fulltid: Elfsborg 0 @ 2,13

Tävling: Allsvenskan

Plats: Bravida Arena

Tid: 17:30 Hammarby - IFK Norrköping: IFK Norrköping +1 @ 1,81 Hammarby inledde kvalet mot Europa Conference League på bästa sätt när de betvingade Maribor med 3-1 hemma i Stockholm. Rättare sagt betvingade Astrit Selmani Maribor med 3-1. Anfallaren pangade in ett hattrick och efter en något knackig start i den grönvita tröjan börjar energiknippet nu att visa vad han kan på planen. Selmani är onekligen en spelare som Norrköping får se upp med. Truppläget är dock ansatt hos Bajen och med flera tunga pjäser på skadelistan väljer jag att bortse från stockholmarnas formtopp och istället blicka åt andra hållet på Tele2. IFK Norrköping torskade senast mot Häcken och därmed sprack den två matcher långa segersviten. Insatsen var däremot inget att skämmas över och med lite bättre skärpa framför mål hade Peking fått med sig poäng från den fighten. Adegbenro, Abdulrazak och Björk är tre potentiella matchvinnare och dessutom finns unga löftet Lima redo att hoppa in från bänken. Rikard Norling saknar således inte alternativ att laborera med och mot ett slitet Bajen ska gästerna kunna studsa tillbaka på poänggivande väg. IFK Norrköping +1 (trevägs) är spelet jag fastnar för. Till klart godkända 1,81 väljer jag att trycka av. Spel: IFK Norrköping +1 @ 1,81

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 17:30 Bröndby - Viborg: Hemmaseger @ 1,85 Regerande mästarna Bröndby hade en del frågetecken över sig inför premiären mot Aarhus då ett gäng bärande lirare lämnat från fjolårssäsongen. 1-1 med mersmak var därför något av ett styrkebesked från de gulblå som högst sannolikt kommer att kriga om guldet även i år. Mikael Uhre och Simon Hedlund är en svårfångad duo på topp och framför hemmasupportrarna blir jag inte förvånad om någon av nämnda herrar hittar nätet. Bröndby var urstarka på egen mark i fjol och jag tror att de inleder positivt även här. Viborg tillhörde andraligan i fjol och tillsammans med Silkeborg var gästerna i en klass för sig på den nivån. Premiären i finrummet blev också succéartad då Nordsjälland slogs tillbaka med 2-1 på bortagräs, men jag vill flagga för att Nordsjälland tappat en hel del i slagstyrka. Det blir definitivt tuffare emot här och även om Viborg inte ska underskattas har jag ändå svårt att se nykomlingarna lämna Bröndby Stadion med poäng. Den raka ettan betalar 1,85 gånger pölsen och det anser jag som bra nog för att kliva in. Bröndby vinner! Spel: Hemmaseger @ 1,85

Tävling: Superligaen

Plats: Bröndby Stadion

Tid: 18:00 Trippeln Häcken - Elfsborg: Asian handicap Fulltid: Elfsborg 0 @ 2,13

Hammarby - IFK Norrköping: IFK Norrköping +1 @ 1,81

Bröndby - Viborg: Hemmaseger @ 1,85

Totalt odds: 7,13 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.