"Efter den svaga starten - ligamästarna slår tillbaka"

Spelstopp: 19.59 Bröndby - Silkeborg: Hemmaseger @ 1,87 De regerande danska mästarna Bröndby tyckte nog att uppehållet kom olägligt. Den sista omgången innan landslagen tog vid gav säsongens första seger när topplaget Midtjylland besegrades med 2-0. En bra insats från de blågula som har hög kapacitet i truppen, inte minst längst fram där Uhre och svenske Simon Hedlund huserar. En duo som lär få sina chanser även under fredagen. Silkeborg befinner sig faktiskt två pinnar före Bröndby i tabellen, men tippas hamna en bit efter huvudstadslaget. Helenius och Jörgensen är intressanta pjäser i fören och kan hota Bröndbys backlinje, men det finns frågetecken i Silkeborgs egna defensiv. André Calisir är med i Armeniens trupp och nationen har match mot Liechtenstein så sent som under onsdagen. Det känns tveksamt att han ska vara redo för ligamatch bara två dagar senare. Bröndby har vunnit de tio senaste mötena mellan dessa två gäng och att då erbjudas 1,87 på den raka ettan är alldeles för högt. Den hugger jag omgående till min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,87

Tävling: Superligaen

Plats: Bröndby Stadion

Tid: 20.00 Club Brugge - Oostende: Över 2,5 mål @ 1,53 Club Brugge åkte på en riktig stjärnsmäll innan ligaspelet pausades. Borta mot Gent blev det stryk med galna 1-6! Mignolet hade verkligen ingen stor dag i målet och försvaret läckte som ett såll. Framåt brukar det se desto bättre ut med lirare som Lang, Dost, De Ketelaere, och Vanaken. De två sistnämnda har dock varit iväg med sina landslag och kan vara lite slitna. Frågan är om de orkar med ännu en batalj. Oostende fick en jättefin start på säsongen med tre segrar på de fyra första omgångarna, men har sedan dess torskat två raka. 0-1 hemma mot Standard Liège må vara hänt men 0-2 hemma mot Waregem var svagt jobbat. Det ska dock sägas att Oostende hade 22 avslut i den matchen och om bara firma Gueye/Kvasina hade haft siktet inställt hade det rasslat i nätet. Bakåt sätts vissa frågetecken kring Jack Hendry som har haft en intensiv vecka med det skotska landslaget. På de tio senaste inbördes mötena mellan lagen i ligan har det blivit 35 mål. Med tanke på hur mycket öppna spjäll vi såg från Brugges sida innan uppehållet känns det inte som att det blir avvaktande här direkt. 1,53 funkar som virke på överspelet. Spel: Över 2,5 mål @ 1,53

Tävling: Jupiler League

Plats: Jan Breydel Stadion

Tid: 20.45 Lorient - Lille: Bortaseger @ 2,07 De regerande franska mästarna Lille har haft en ganska svag start på säsongen, men tog åtminstone sin första seger i den sista omgången innan uppehållet. Montpellier besegrades då med 2-1. Sedan dess har spelare som Yilmaz, Yazici och David varit iväg med sina landslag och det återstår att se hur fräscha de är till denna fredagsmatch. Truppen ser dock tillräckligt bred ut för att Les Dogues ska kunna mönstra en stark elva i vilket fall. Bland annat startade Ikoné på bänken senast och det är en lirare med hög nivå. Lorient har visat styrka på hemmaplan genom att besegra Monaco med 1-0. En rejäl skalp för Kummelfiskarna, även om det ska sägas att det också är deras enda vinst så långt. Moffi satte dit matchens enda mål från elva meter då. Det var dock en match Lorient knappast förtjänade att vinna, bland annat hade Monaco över 70/30 i bollinnehav, 6-0 i hörnor och 12-2 i avslut. Lorient kan knappast ha de marginalerna med sig igen. Lille är bättre på alla positioner och förra säsongens möten slutade 4-0 och 4-1. Visst finns det frågetecken på gästernas landslagsspelare, men det ska inte spela någon roll. 2,07 på den raka tvåan är ruggigt högt och en given del av min trippel. Spel: Bortaseger @ 2,07

Tävling: Ligue 1

Plats: Arena

Tid: Stade du Moustoir Trippeln Bröndby - Silkeborg: Hemmaseger @ 1,87

Club Brugge - Oostende: Över 2,5 mål @ 1,53

Lorient - Lille: Bortaseger @ 2,07 Totalt odds: 5,92 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.