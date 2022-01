"Efter den tunga förlusten - Anderssons manskap vinner"

Spelstopp: 18.29 Sevilla - Celta Vigo: Hemmaseger @ 1,71 Sevilla spelade en tuff match mot Valencia i onsdags och fick nöja sig med 1-1. Det ska dock sägas att Sevilla hade ungefär dubbelt så mycket i xG som sina motståndare och med normal utdelning hade de vunnit matchen. En-Nesyri saknas på topp, men med Mir, Ocampos och Gómez finns det spets ändå. Dessutom är Jesús Corona ett mycket intressant nyförvärv från Porto som närmar sig en startplats. Celta Vigo kommer närmast från en 2-0-seger mot Osasuna där de ljusblåa såg riktigt bra ut. Iago Aspas hamnade för en gångs skull inte i målprotokollet, men därmed stod han för en framspelning till Santi Minas balja. Den duon blir viktig igen för gästerna. Truppen är relativt skadefri och är då tillräckligt bra för en mittenplacering i La Liga. Det skiljer dock en del upp till Sevillas nivå och här får Celta slå ur underläge. Sevilla vann höstens möte mellan lagen i Vigo och har tre raka inbördes segrar. På dessa kamper har värdarna nätat nio gånger. Sevilla har den mäktiga raden 8-2-0 på hemmaplan under säsongen och det är svårt att se ett poängtapp här. Den raka ettan tar plats på trippeln till 1,71. Spel: Hemmaseger @ 1,71

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Tid: 18.30

TV: Cmore Bochum - Köln: Bortaseger @ 2,22 Köln var som väntat chanslösa mot Bayern München förra helgen och i veckan åkte de dessutom ur cupen efter en strafftorsk mot Hamburg. Köln roterade dock en del i den matchen och nu lär spelare som Modeste, Kainz, Uth och Duda kliva in från start igen. Då ser gästerna riktigt spännande ut. Tre segrar på de fyra senaste omgångarna gör också att Champions League-platserna finns inom räckhåll. Bochum tog sig vidare i DFB Pokal via en hemmaseger mot Mainz, men i ligan går de inte lika starkt. Tre förluster har det blivit på de fyra senaste omgångarna och i de tre nederlagen har Bochum inte mäktat med ett enda mål framåt. Kanske kan Pantovic, som nätade två gånger om i cupmatchen mot Mainz, vara lösningen. Totalt 17 gjorda mål är i vilket fall som helst näst sämst av samtliga lag i serien. Köln har ett starkare lagbygge och vann också höstens möte med 2-1. Visst lär det bli något krångligare på brtaplan, men gästerna har segrat i två raka resor, mot Hertha Berlin och Wolfsburg. Jag tror de plockar tre poäng igen och 2,22 är tillräckligt bra på den saken. Spel: Bortaseger @ 2,22

Tävling: Bundesliga

Plats: Vonovia Ruhrstadion

Tid: 18.30 Lens - Marseille: Båda lagen gör mål @ 1,68 Lens har hämtat sig efter den tuffa avslutningen av 2021 och kommer närmast från två raka segrar i ligaspelet. Dessutom har de slagit ut Lille ur Coupe de France. Talangen Kalimuendo är giftig på topp och med Said och Kakuta strax bakom är det svårt att stoppa detta Lens, speciellt på deras hemmaplan. Baldé och Sotoca är två andra spelare som gör mycket nytta för värdarna. Marseille slåss om en Champions League-plats och befinner sig två pinnar bakom andraplacerade Nice inför lördagens batalj. De kommer från en 1-1-match mot Lille där Cengiz Ünder nätade för tredje matchen i rad. Turken har sett väldigt giftig ut och bildar en grym topptrio tillsammans med Milik och Payet. Det anfallet lär hitta nätet även under lördagen. När lagen möttes på Stade Vélodrome i höstas vann Lens med 3-2 och jag tror definitivt vi får se en del mål här också. Lens har målat i sina nio senaste tävlingsmatcher och Marseille har inte gått mållösa av plan sedan november. BLGM plockas då med på trippeln till godkända 1,68. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,68

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Bollaert-Delelis

Tid: 21.00 Trippeln Sevilla - Celta Vigo: Hemmaseger @ 1,71

Bochum - Köln: Bortaseger @ 2,22

Lens - Marseille: Båda lagen gör mål @ 1,68 Totalt odds: 6,37 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.