"Efter den urusla insatsen - United har fortsatt problem"

Spelstopp: 20.44 Nottingham - Huddersfield: Hemmaseger @ 1,95 Nottingham och Huddersfield är två lag som är med och slåss om en topp 6-placering. Inför veckans omgång ligger Hudds på den åtråvärda sjätteplatsen efter att ha besegrat Blackpool med 3-2 på Boxing Day. Det var dock inte någon övertygande insats och The Terriers kunde säkra tre poäng först efter att Pool hade fått en spelare utvisad. Walesaren Sorba Thomas avgjorde sent och ser ganska spännande ut offensivt tillsammans med Ward, Sinani och Holmes. I övrigt är Huddersfield överskattade. Nottingham föll borta mot Middlesbrough och mäktade då inte med ett enda skott på mål. Det är dock ingen fara på taket för Steve Cooper och hans mannar, innan dess hade Forest nio raka utan förlust. Grabban, Johnson och Zinckernagel är en trio som kan skjuta vilket lag som helst i sank. Dessutom finns Lyle Taylor att stoppa in från bänken. Anfallet ser ruggigt starkt ut och det är svårt att se Nottingham gå mållösa av planen. Huddersfield har bara vunnit en fjärdedel av sina bortamatcher under hösten medan Nottingham inte har förlorat någon batalj på City Ground på över två månader. När lagen möttes i höstas vann Forest med 2-0 och jag tror de drar det längsta strået igen. 1,95 är bra betalt på den raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,95

Tävling: The Championship

Plats: City Ground

Tid: 20.45 Manchester United - Burnley: Burnley (2) @ 1,76 Ny tränare, samma gamla dåliga spel. Det kände nog många Manchester United-supportrar efter 1-1-matchen mot bottenlaget Newcastle. Ralf Rangnicks mannar var nämligen urusla och kunde mycket väl ha förlorat den matchen. Bland annat hade Newcastle ett skott i stolpen i slutet av tillställningen. Det blev lite mer fart efter att Edinson Cavani hoppade in och det var också han som stod för 1-1-målet. Strikern från Uruguay bör få chansen från start nu. Burnley har inte spelat match på över två veckor på grund av en hel hög av inställda kamper. Innan det ofrivilliga uppehållet såg The Clarets i alla fall ganska bra ut. Poäng i sex av de sju senaste omgångarna, där bland annat Chelsea och West Ham luggades på pinnar, är starka papper. Vilan har också gjort att en spelare som Maxwel Cornet hunnit läka sin skada och nu finns tillgänglig igen. En kreativ kraft som värdarna får se upp med. Manchester United har sju raka tävlingsmatcher utan förlust, men det är väldigt sällan vi bjuds på övertygande segrar. I endast en av dessa fajter har United vunnit med minst två bollars marginal och det var i den djupt orättvisa 2-0-segern borta mot Villarreal. Burnley är inget lag man bara rullar över och därför är jag helt och hållet inne på att spela en pluslina. Burnley (2), som innebär att bettet sitter om United vinner med uddamålet, spelas till höga 1,76. Spel: Burnley (2) @ 1,76

Tävling: Premier League

Plats: Old Trafford

Tid: 21.15 Porto - Benfica: Hemmaseger @ 1,69 Porto och Benfica ställdes mot varandra dagen innan julafton i Taca de Portugal. Då krossade de blåvita Drakarna sina rivaler med 3-0, ett resultat som fick Benfica att sparka sin tränare Jorge Jesus. Otamendi visades ut och missar denna match. Möjligen kan Morato ta hans plats och det är en försvagning. Grimaldo saknas också efter att ha testats positivt för corona, men där finns det en fullgod ersättare i Lazaro. Samma sak gäller på topp där Núnez skadade sig senast. Seferovic och Yaremchuk är starka namn som kan komma in istället. Porto fick allting att stämma senaste det begav sig och Evanilson var strålande med två mål i den första halvleken. Han drog också på sig ett rött kort senare i matchen och är därmed avstängd här. Toni Martínez bör ta hans plats och tillsammans med Taremi kommer han se till att Vertonghen och company inte får en lugn stund i Benficas försvar. Pepe och Marcano saknas troligen fortfarande, men Mbemba och Cardoso såg stabila ut i mittförsvaret för en vecka sedan. Nu kommer dessutom förstemålvakten Diogo Costa in från start igen. Porto har ett mer komplett lag och har nu vunnit fem av de sju senaste inbördes mötena. De två andra har slutat oavgjort. Jag tror att ett välmående Porto sätter högsta fart från start igen och precis som i cupmatchen avgör tillställningen tidigt. Hemmasegern spelas till hyfsade 1,69. Spel: Hemmaseger @ 1,69

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio do Dragao

