"Efter derbyförlusten - Chelsea bjuder på målkalas"

Spelstopp: 18.29 Chelsea - Aston Villa: Över 2,5 mål @ 1,59 Chelsea föll med klara 1-3 mot Arsenal på Boxing Day och Frank Lampard var verkligen inte nöjd med sitt blåklädda lag i den matchen. Redan i paus gjorde han två byten där bland annat den helt misslyckade Timo Werner fick kliva av. Tysken är inne i en rejäl svacka för tillfället men kapaciteten som finns där är odiskutabel. Tammy Abraham är däremot het med tre baljor på de två senaste omgångarna. Aston Villa är alltid sevärda och i deras lördagsmatch hade Birmingham-klubben en expected goals på 4,58. Detta trots att Villa spelade hela den andra halvleken med en man mindre. Det är otroliga siffror och visar vilken kvalité det finns längst fram i spelare som Watkins, Grealish och en ruggigt formstark El-Ghazi som noterats för fyra mål på de fyra senaste omgångarna. Gästerna får dock klara sig utan sin ledargestalt i backlinjen då Tyrone Mings är avstängd efter sitt röda kort senast. Ett jobbigt avbräck. Det tror jag leder till att Chelsea hittar rätt under måndagen och i en förmodat underhållande match lär det smälla i näten. Över 2,5 mål spelas med stora förhoppningar. Spel: Över 2,5 mål @ 1,59

Tävling: Premier League

Plats: Stamford Bridge

Tid: 18.29

Everton - Manchester City: Under 2,5 mål @ 2,42 Med Ricarlison och Rodríguez på skadelistan hade Everton väldiga problem med att skapa farliga målchanser mot Sheffield United i helgen. Det dröjde fram till den 80:e minuten innan Gylfi Sigurdsson kunde sätta dit matchens enda mål. I Calvert-Lewin finns det alltid ett offensivt hot men Ancelotti har kört hårt med succéstrikern. Calvert-Lewin spelade 90 minuter både mot Manchester United dagen innan julafton och mot Sheffield United på Boxing Day. En del trötthetstecken borde skönjas. Pep Guardiola fick en bekväm resa mot Newcastle på annandagen när Manchester City vann med 2-0. Det var en match som de ljusblå hade fullständig kontroll på från start till mål. Ferran Torres nätade från sin position som striker. Nu finns dock chansen att skadedrabbade Sergio Agüero kan starta och visst är det en nivå upp i kvalité. Frågan är bara hur många målchanser nummer 10 får, under hösten har City ofta haft ett stort bollinnehav men haft svårt att skapa de där riktiga 100-procentiga chanserna. Elva av Citys tolv senaste ligamatcher har gått under 2,5 mål och för Everton gäller samma sak för fem av deras sex senaste seriematcher. Med det i åtanke är 2,42 på under 2,5 mål ett ruskigt fint odds. Den hugger jag omgående. Spel: Under 2,5 mål @ 2,42

Tävling: Premier League

Plats: Goodison Park

Tid: 21.00 Boavista - Braga: Braga -0,5 @ 1,75 Braga har gjort en fullt godkänd höst med avancemang i Europa League och sju segrar på tio ligamatcher. Defensivt har Ärkebiskoparna varit stabila med endast nio insläppta mål medan stjärnor som Fransergio, Horta och Paulinho stått för grannlåten framåt. Samtliga tre hamnade i målprotokollet i den fina 3-0-segern mot Rio Ave. Där visade Braga vilken klass som finns i truppen. Boavista har desto svårare att visa någon klass överhuvudtaget. De svartvita från Porto har kryssat sex gånger redan men då endast en ligamatch slutat med vinst är nedflyttningsplatsen ett faktum. Alberth Elis från Honduras är en skicklig spelare men i övrigt är det tunnsått med lirare som kan göra skillnad och även om Boavista bör kunna undvika att åka ur är det knappast mot Braga de ska ta sina poäng. Braga håller betydligt högre klass i grunden och även fast de har haft svårt mot Boavista på senare tid är det gästerna som ska gälla som solklara favoriter. -0,5, som är samma sak som den raka tvåan, spelas till fullt godkända 1,75. Spel: Braga -0,5 @ 1,75

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio do Bessa Século XXI

Tid: 22.00

Trippeln Chelsea - Aston Villa: Över 2,5 mål @ 1,59

Everton - Manchester City: Under 2,5 mål @ 2,42

Boavista - Braga: Braga -0,5 @ Odds Totalt odds: 6,73 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: