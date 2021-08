"Efter derbyförlusten - ny tuff match väntar Arsenal"

Spelstopp: 20:59 Shakhtar Donetsk - Monaco: Shakhtar Donetsk över 1,5 mål @ 2,41 Roberto De Zerbi och hans Shakhtar Donetsk åkte till Stade Louis II i Monaco i förra veckan och åkte hem med 1-0 i bagaget. Insatsen var en helgjuten sådan från ukrainarna som lyckades neutralisera Monacos fruktade offensiv på ett effektivt sätt. Mittbackarna Vitao och Marlon skötte sig med den äran och i offensiv riktning utmärkte sig bland andra Pedrinho med sitt oerhört läckra solomål. Med spelare som Solomon, Tete och Traoré är Pedrinho i gott sällskap och jag blir inte förvånad om Shakhtar sårar ett förmodat desperat Monaco via omställningar denna afton. Monegaskerna saknade inte målchanser senast och då Niko Kovac mannar var märkbart frustrerade efter slutsignalen lär de försöka trampa gasen i botten från start i Kharkiv. Det är förvisso en taktik som kan visa sig framgångsrik, men jag lutar åt att fransmännen blir sårbara i defensiven. Mittbackarna Badiashile och Maripán vänder inte på en femöring när det vankas kontringar emot gästerna och där kan således Monaco få problem när de desperat jagar mål i andra änden. Shakhtar Donetsk har mängder med rutin från liknande sammanhang och när oerhört generösa 2,41 erbjuds på ukrainarna att göra över 1,5 mål i matchen hugger jag som en kobra. Spel: Shakhtar Donetsk över 1,5 mål @ 2,41

Tävling: Champions League

Plats: OSC Metalist

Tid: 21:00

TV: C MORE Stream Bröndby - Salzburg: Båda lagen gör mål @ 1,67 Att Bröndby kom undan med endast 1-2 i nacken från bataljen på Red Bull Arena var ett mirakel. Danskarna fick utstå ett bombardemang av sällan skådat slag från motståndarna Salzburg och värdarna från Köpenhamn ska vara tacksamma över att detta dubbelmöte fortfarande lever. Chans till avancemang finns med det sagt fortfarande och det är definitivt inte omöjligt att såra detta Salzburg. Gästerna är oerhört framåtlutade i sitt sätt att spela fotboll och Bröndby är skickliga i såväl omställningsspelet som på fasta situationer. Salzburg har dessutom en tendens att vika ner sig i sådana här sammanhang. Österrikarna har bland annat blivit utslagna av Malmö FF i föregående års CL-kval och 2-1 är trots allt ingen kassaskåpssäker ledning. Med det sagt kommer besökarna att erbjudas fina ytor då Bröndby är tvingade att gå framåt för att hoppet om avancemang ska leva. Lirare som Adeyemi, Aaronson och Sucic trivs med svängiga matchbilder och skulle de gulblå opponenterna tappa fokus från nämnda herrar kan det smälla i danskarnas kasse. Målrik är ingen vild gissning på Bröndby Stadion men istället för att spela en högt satt mållina väljer jag istället att knipa båda lagen gör mål till fullt godkända 1,67 gånger fläsket. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,67

Tävling: Champions League

Plats: Bröndby Stadion

Tid: 21:00

TV: C MORE Stream West Bromwich - Arsenal: West Bromwich +1 @ 1,95 West Bromwich har inlett The Championship storstilat med tio inspelade poäng av tolv möjliga. Nye tränaren Valérien Ismaël - i fjol succétränare i Barnsley - kunde knappast önskat sig en bättre start, men det är ingen tillfällighet att The Baggies hänger med i den absoluta toppstriden. Elva gjorda mål på fyra matcher är siffror som imponerar och värdarna kan göra mål på flera olika sätt. Alex Mowatt satte ett sagolikt vackert mål senast mot Blackburn och mittfältarens vänsterfot är också ett vapen på fasta situationer. Där får Arsenal onekligen se upp. The Gunners har i sin tur inlett Premier League hädiskt och med ett tufft skadeläge finns risk för att kräftgången kan fortsätta ett tag för ifrågasatte Arteta och company. Gabriel, Lacazette, White och Partey är alla mer eller mindre givna i startelvan, men då kvartetten ser ut att missa denna Ligacup-fight lär Arteta behöva kasta in ett par oprövade kort från start. Till helgen väntar Manchester City på Etihad och spanjoren lär säkerligen vilja ha så många av sina kuggar som möjligt till spel i den striden. 1,95 är oddset på West Bromwich +1 (trevägs) och det spelet rättas grönt om värdarna löser minst ett oavgjort resultat. Det tror jag att Ismaël och company lyckas med. Spel: West Bromwich +1 @ 1,95

Tävling: Ligacupen

Plats: The Hawthorns

Tid: 21:00 Trippeln Shakhtar Donetsk - Monaco: Shakhtar Donetsk över 1,5 mål @ 2,41

Bröndby - Salzburg: Båda lagen gör mål @ 1,67

West Bromwich - Arsenal: West Bromwich +1 @ 1,95

Totalt odds: 7,84 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.