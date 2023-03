Efter derbypoängen - seger mot storklubben nu

Spelstopp: 15.29 Mainz - Hoffenheim: Hemmaseger @ 1,90 (till Oddset) Onisiwo har tagit plats bredvid Burkardt i rehabrummet, men Mainz har ändå inte saktat ner. Närmast kommer de från en imponerande 4-0-seger över Borussia Mönchengladbach och nu finns Europaplatser inom räckhåll. Tre raka hemmasegrar finns i bagaget med tolv gjorda mål på dessa fajter. Lee, Ingvartsen och Ajorque lär starta längst fram nu och det är en trio som kommer sätta dit en och annan boll framför hemmapubliken. Hoffenheim går riktigt trögt just nu och har faktiskt förlorat sju av sina åtta tävlingsmatcher under 2023. Den senaste ligasegern hittas i mitten av oktober och som resultat har gästerna trillat ner på negativ kvalplats. Kramaric och Bebou har helt slutat göra mål och inte har det blivit bättre sedan Dolberg kom till klubben. Två bortasegrar finns noterade på hela säsongen och här får besökarna slå ur underläge. Mainz har ett härligt självförtroende och agerar med pondus på hemmagräset. Mot ett minst sagt skakigt Hoffenheim kommer de dominera detta möte från start till mål och vinner relativt komfortabelt. 1,90 är taget på den raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,90

Tävling: Bundesliga

Plats: Mewa Arena

Tid: 15.30

TV: - Mallorca - Elche: Hemmaseger @ 1,70 (till Oddset) Ibland känns det som att Elche inte vill hänga kvar i La Liga. Senast mot Real Betis ledde Piraterna med 2-0 innan de satte sig själva i trubbel. Elche drog då på sig två straffar och tre röda kort och förlorade till sist med 2-3. Det 16:e nederlaget på 23 omgångar och givetvis är laget tokjumbo i La Liga. Nu får de klara sig utan syndarna Cheikh, Magallan och Roco som alla sitter på botbänken och truppen är inte den bredaste. Mallorca befinner sig på den övre halvan av tabellen och det kan ö-laget tacka sitt fina hemmaspel för. På semesterdestinationen har klubben vunnit fem raka matcher, bland annat mot Atlético Madrid, Real Madrid och Villarreal. Det tyder på enorm styrka. Muriqi och Kadewere är ett superintressant anfallspar som kommer göra livet surt för Elches ihåliga försvar. Elche har ännu inte vunnit någon bortamatch under säsongen och att de skulle kunna hävda sig mot ett formstarkt Mallorca är väldigt långsökt. Hemmalaget sätter plattan i mattan från start och seglar iväg mot en enkel viktoria. Jag plockar genast ner 1,70 på ettan i gottispåsen. Spel: Hemmaseger @ 1,70

Tävling: La Liga

Plats: Visit Mallorca Estadi

Tid: 18.30

TV: Cmore Live och Cmore Atlético Madrid - Sevilla: Hemmaseger @ 1,70 Atlético Madrid kämpade i 90 minuter mot storebror Real Madrid och löste en pinne i förra helgens derby. Därmed har Madrassmakarna skrapat ihop sju raka omgångar utan förlust. Molina och Correa är avstängda nu, men det ska inte betyda så mycket. Truppen är bred och både Witsel och Giménez kan kliva in i försvaret och skicka ut Llorente till höger. Längst fram finns alternativ som Morata, Depay, Griezmann och Carrasco. Inga dussinlirare. Sevilla torskade hemma mot Osasuna med 2-3 och är fortfarande i allra högsta grad indragna i bottenstriden, även om det har sett något bättre ut under den senaste månaden. Här får de klara sig utan Fernando som hade en minst sagt misslyckad match mot Osasuna. Först stod brassen för ett självmål, därefter byttes han ut och det hela kulminerade med ett rött kort från bänken. Det är mycket mjukglasspsyken i Sevilla som torskade höstens möte mot Atlético med 0-2. Det lär bli flera resor tuffare i huvudstaden. Ett hemmalag som är lite på gång ska ses med ypperlig chans att ta tre tunga poäng i kampen om en Champions League-plats. Ettan plockas med till godkända 1,70. Spel: Hemmaseger @ 1,70

Tävling: La Liga

Plats: Wanda Metropolitano

Tid: 21.00

