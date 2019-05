Efter derbysegern - Hammarby fortsätter att vinna

Det finns väldigt många odds jag ringat in under veckan när det kommer till Allsvenskan. Kalmar FF, som spelmässigt körde över Örebro i måndags, tar emot Östersund hemma på Guldfågeln och av tradition trivs jämtarna mindre bra på naturgräs. Där fanns ettan till runt 2,50-2,60 när oddsen släpptes men har slashats rejält under veckan. Nu finns den till 2,18 som är på gränsen till att vara spelvärd.

IFK Göteborg har gjort väldigt bra ifrån sig men konstgräs brukar inte passa Kamraterna speciellt bra och därför blir det avslag på Studenternas i Uppsala. Elfsborg mot IFK Norrköping har alla möjligheter till att bli målrikt men även där är oddsen lite väl låga. Bäst drag hittas istället i Närke.

Örebro SK - Hammarby: Bortavinst @ 1,88

Hammarby kommer från en härlig derbyseger mot Djurgården där försvarsspelet såg väldigt stabilt ut. Skönt för Bajen som släppte in nio bollar på sina fem första omgångar av serien. Målvakten Curci tvingades dock bytas ut till förmån för Blazevic och vem som står på Behrn Arena är ännu inte klargjort.

Offensivt har de grönvita sett otroligt intressanta ut hela säsongen. Kjartansson och Djurdjic är stabila målskyttar (båda nätade i derbyt) medan Khalili, Tankovic och Bojanic finns bakom i supportande roller. En sådan offensiv är det inte många lag som kan skryta med.

Örebro tillhör bottenskiktet av den otroligt jämna tabellen. Senast spelade närkingarna 1-1 hemma mot Kalmar men det var knappast någon poäng ÖSK förtjänade. Detta kan bli en väldigt jobbig säsong för de svartvita. Senast de fick ett Stockholmslag på besök blev det stryk med hela 0-3 mot Djurgården.

Bajen har vunnit de fyra senaste mötena mellan lagen och visst ska de grönvita gälla som klara favoriter ännu en gång. Väldigt trolig tvåa till finfina oddset 1,88.