"Efter en strålande ligastart - tufft derby väntar"

Spelstopp: 20.29 Midtjylland - Vejle: Hemmaseger @ 1,60 Vejle stod för en riktigt bra hemmamatch mot de regerande mästarna Bröndby i den senaste omgången även om de fick nöja sig med 2-2 efter att de blågula kvitterat med tio minuter kvar. Det var Vejles första poäng för säsongen. 18-årige Faghir noterades för sitt första mål för säsongen och är en spelare vi kommer få se mycket av i framtiden. Svenska doldisen Kevin Custovic satte däremot kvar på bänken i 90 minuter. Midtjylland åkte på en riktig propp i kvalet mot Champions League tidigare under veckan. PSV blev för svåra i Eindhoven och lär inte vända 0-3 hemma i returen nästa vecka. I ligaspelet har Vargarna två raka segrar utan att släppa in mål. Lössl har varit riktigt bra i målet och framför honom är Sviatchenko en viktig kugge. Framåt är det Mabil, Dreyer och inte minst Brumado som ska göra det. En svårstoppad trio. Det skiljer en del mellan dessa två lag och på MCH Arena bör vi få se en enkelriktad tillställning. Lagen har mötts fyra gånger de tre senaste åren och laget från Herning har vunnit samtliga. Detta till en total målskillnad på 15-1! Midtjylland vinner igen och 1,60 på den raka ettan är riktigt bra. Spel: Hemmaseger @ 1,60

Tävling: Superligaen

Plats: MCH Arena

Tid: 20.30 Club Brugge - Cercle Brugge: Club Brugge över 2,5 mål @ 1,99 I Belgien ska vi titta till ett derby i Brygge där stadens lillebror Cercle har inlett ligaspelet på ett strålande sätt. Fyra poäng på två omgångar är starka papper för ett lag som i fjol slutade på plats 16 av 18 lag. Samtidigt ska det sägas att spelschemat har varit tacksamt så långt och att det kommer bli betydligt tuffare nu mot den värsta rivalen tillika de regerande belgiska mästarna. Club Brugge har varit lite trögstartade och har även de samlat ihop fyra pinnar efter två omgångar. Bas Dost, Noa Lang och Charles de Ketelaere är en grym topptrio, men i segermatchen mot St. Gilloise var det inhopparen Eduard Sobol som satte dit det enda målet. Hans Vanaken började också på bänken i den matchen och det är en spelare som har gjort tvåsiffrigt antal ligamål i alla sina säsonger för klubben. Just Club Brugges bredd är det få lag i serien som har svårt att matcha. Det spelar inte så stor roll om ett par lirare har en sämre dag, för då finns det alltid någon annan att slänga in från bänken. De blåsvarta har vunnit åtta av de nio senaste inbördes mötena och jag tror de stänker dit minst tre bollar i nätet den här kvällen. Runt dubbeldeg på den saken är taget. Spel: Club Brugge över 2,5 mål @ 1,99

Tävling: Jupiler League

Plats: Jan Breydel Stadion

Tid: 20.45 Sporting - Vizela: Sporting -1 @ 1,84 Sporting gjorde stor succé i Primeira Liga förra säsongen och vann ligan före storheter som Benfica och Porto. Sedan dess har de grönvita fått behålla sin trupp samtidigt som den kryddats med lirare som Esgaio från Braga och lånet Vinagre från Wolves. Den förstnämnda startade när Sporting spelade Supercupen mot Braga förra helgen. En match som huvudstadslaget vann med 2-1. Pedro Goncalves och Jovane Cabral hette målskyttarna då. Den förstnämnda vann skytteligan i fjol och visade att han kommer vara med och slåss i toppen av den listan i år igen. Vizela är nykomlingar efter att ha slutat tvåa i andradivisionen i våras. De har hunnit spela en tävlingsmatch hittills, en ligacupfajt mot Estrela som slutade i förlust med 1-2. Det stora hotet framåt är brassen Cassiano som vann skytteligan i andraligan i fjol, men i övrigt ser truppen medioker ut. Det råder klasskillnad mellan dessa två lag och kommer bara Sporting upp i normal nivå tar de hem detta relativt enkelt. 1,84 på att de grönvita ska vinna med minst två bollar är ett fint odds. Spel: Sporting -1 @ 1,84

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio José Alvalade

