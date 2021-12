"Efter fiaskot - Barcelona slår tillbaka"

Spelstopp lördag 11december : 14.59 Troyes - Bordeaux: Över 2,5 mål @ 1,90 Den klassiska franska klubben Bordeaux har endast segrat i två av 17 matcher under hösten, men visade i den senaste omgången att det fortfarande finns fina spelare i laget. Då löste laget från vindistriktet nämligen 2-2 mot starka Lyon. Alberth Elis nätade då och tillsammans med Ui-Jo Hwang och Yacine Adli bildar han en offensiv trio som kan hitta nätet mot vilket motstånd som helst. Bakåt rasslar det däremot in mål i en strid ström. Koscielny är skadad och han hade behövts i mittförsvaret. 15 insläppta mål på de fem senaste omgångarna oroar och är något som Troyes ska kunna spä på. Värdarna kommer närmast från ett 1-2-nederlag mot Lille där de tappade 1-0 till förlust efter att avgörandet kom till på ett självmål i den 85:e minuten. Prestationen var dock stark och det skulle inte överraska det minsta om hemmalaget hittar nätet mot ett generöst Bordeaux. Det har blivit minst två mål i samtliga av Bordeauxs matcher denna säsong och deras snitt ligger på närmare fyra baljor per match. Jag tror att det fortsätter på det målglada spåret och att vi får se minst tre fullträffar denna söndag. 1,90 är bra betalt på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,90

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade de l’aube

Tid: 15.00 Osasuna - Barcelona: Bortaseger @ 1,89 För första gången på 17 år finns inte Barcelona med i slutspelsfasen av Champions League. Katalanerna var helt chanslösa borta mot Bayern München och slutar trea i gruppen. I ligan går det heller inget vidare för Xavi och company som har 16 poäng upp till Real Madrid. Barca måste börja plocka trepoängare snarast. Möjligheter till det ska också finnas under söndagen. Depay är visserligen skadad, men kanske kan det vara bra för katalanerna att inte lita för mycket på en spelare i offensiven. Försvaret ser skakigt ut, men Osasuna är inget lag som vräker in mål direkt. Värdarna från Pamplona har nätat 15 gånger på 16 ligamatcher och har sju raka seriematcher utan seger. Närmast kommer de från 0-0 mot Levante i en match där ligajumbon från Valencia låg klart närmast segern. Budimir och Ávila är två starka anfallare som kan hota Barcelonas ihåliga försvarslinje, men i övrigt har de inte mycket att komma med. Visst har Barcelona varit urusla denna höst, men nu börjar de nästan underskattas. 1,89 på den raka tvåan är trots allt väldigt högt och den hugger jag direkt innan oddset börjar sjunka. Spel: Bortaseger @ 1,89

Tävling: La Liga

Plats: Estadio El Sadar

Tid: 16.15

TV: Cmore Fotboll och Cmore Sassuolo - Lazio: Över 2,5 mål @ 1,61 Sassuolo gör helt klart sina bästa insatser mot starkt motstånd. Efter att har tagit fyra poäng mot Napoli och Milan ställdes de grönsvarta i förra helgen mot Spezia på bortaplan. Då låg Sassarna under med 0-2 innan Raspadori byttes in. Han nätade två gånger om och det blev en pinne för Sassuolo. Räkna med att Raspadori tar plats bredvid sina italienska landslagskollegor Scamacca och Berardi från start denna gång. Den trion är väldigt svårstoppad och värdarna har nätat minst två gånger i var och en av de fem senaste matcherna. Lazio spelade match i torsdags mot Galatasaray, en tillställning som slutade 0-0. Positivt var dock att Ciro Immobile startade. Superstrikern har varit småskadad och riskerade att saknas en period i december, men det visade sig alltså inte vara så allvarligt. En otroligt viktig spelare för gästerna. Åtta av de tio senaste inbördes mötena har gått över 2,5 mål medan de två andra har slutat på två mål per match. Med det i åtanke är det såklart överspelet som ligger närmast till hands igen. 1,61 är fullt godkänt på att vi får se minst tre mål i matchen. Spel: Över 2,5 mål @ 1,61

Tävling: Serie A

Plats: Mapei Stadium

Tid: 18.00

TV: Cmore Trippeln Troyes - Bordeaux: Över 2,5 mål @ 1,90

Osasuna - Barcelona: Bortaseger @ 1,89

Sassuolo - Lazio: Över 2,5 mål @ 1,61 Totalt odds: 5,78