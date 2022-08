Efter fjolårets räddning - nu åker Leeds ur

Leeds var ytterst nära att åka ur i fjol och för att undvika degradering tvingades de vitklädda göra sig av med den omåttligt populäre tränaren Marcelo Bielsa. Det blev något bättre under Jesse Marsch och nu ska han försöka ta klubben till nästa nivå.

Tyvärr har The Peacocks tappat sina två klart bästa spelare. Kalvin Phillips, som är ordinarie på mittfältet i det engelska landslaget, var skadad under stora delar av fjolåret och det är en stor anledning till att det gick så illa som det gjorde. Nu har han lämnat klubben för Manchester City och det är ett enormt tapp. Dessutom har den brasilianska landslagsmannen Raphinha gått till Barcelona och han var utan tvekan den stora offensiva gnistan. Leeds har också¨värvat intressant, Sinisterra, Adams och Aaronson är alla spelare som kan göra avtryck, men det väger inte upp de pjäser som har lämnat. Leeds lär få en jobbig säsong igen och kan de lösa kontraktet får fansen vara nöjda. Jag tror dock inte de löser biffen.

Leeds åker ur @ 3,00

Leeds har gjort en hel del affärer under sommaren och bland annat har Marsch hämtat in spelare från sina gamla klubbar RB Salzburg och RB Leipzig. Visst kan de göra mycket nytta, men det är väldigt stora skor att fylla. Adams får svårt att ta Phillips plats och Aaronson är inte på samma nivå som Raphinha. I övrigt ser Leeds trupp ganska tunn ut. Spelare som Ayling, Cooper och James är visserligen skickliga, men de håller knappast toppnivå i Premier League. Den stora nyckeln är att Bamford kan hålla sig skadefri denna säsong, men Leeds är väldigt känsliga för just skador. Defensivt tycker jag inte att det håller och jag har svårt att se tre lag hamna bakom Leeds i tabellen. 3,00 är ett högt odds på att de vitklädda åker ur och den plockar jag utan tvekan.

Liga: Premier League

Spelform: Leeds åker ur

Spela på Svenska Spel Sport & Casino: @ 3,00

HÄR KAN DU LÄSA MER OM MIN LIGABIBEL