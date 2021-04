"Efter förlusterna - nu kommer vinsten"

Onsdagens trippel var ett mål från att sitta och det är bara att konstatera att det har varit stolpe ut under landslagsuppehållet. Nya tag nu när vi återigen ska fokusera fullt ut på klubblagsfotboll. Under fredagen smäller jag till med en trippel till dryga 12 gånger pengarna! Något av ett långskott såklart, men jag tycker ändå den ska sitta oftare än var tolfte gång. Barnsley, Swansea och Levante får fullt förtroende när The Championship och La Liga återvänder efter landslagsuppehållet. Mot tre gröna bockar!

Spelstopp: 18.29 Barnsley - Reading: Barnsley -0,5 @ 2,28 28 poäng på tio omgångar blev det innan Barnsleys galna svit tog slut. Innan uppehållet blev det förlust med 1-2 mot Sheffield Wednesday, en match där tränare Ismael var så missnöjd med prestationen i första halvlek att han bytte ut tre spelare i paus. Sedan dess har Helik och Dike varit iväg med sina landslag, men duon bör vara spelklar här. Woodrow, Mowatt och Styles startar troligen också. En grym uppställning. Reading har passerats av Barnsley efter tre raka poängtapp och det sitter inte riktigt ihop hos The Royals för tillfället. Puscas och Joao är två skickliga anfallare, men de har bara producerat två mål tillsammans på de åtta senaste omgångarna. Istället är det Méïté som varit det stora hotet mot slutet med mål i tre raka matcher. En spelare Barnsley behöver se upp med. En mycket viktig match för båda lagen då Barnsley är femma och reading är sexa inför fredagens batalj. I dagsläget håller jag The Tykes högre och när vi bjuds på 2,28 för hemmasegern är den svår att motstå. Det blir första valet på trippeln. Spel: Barnsley -0,5 @ 2,28

Tid: 18.30 Birmingham - Swansea: Swansea -0,5 @ 2,41 Swanseas hopp om att nå en direktplats till Premier League har fått sig en törn efter två raka förluster. Nederlagen kom dock mot topplagen Bournemouth och Cardiff. Under uppehållet har bland annat Roberts blivit utvisad för Wales i en match där Cabango satt på bänken. Den duon ska kunna delta här. Mer tveksamt är det om Marc Guehi kan spela då Englands U21-landslag har match så sent som under onsdagen. Trots det har Swansea en slagkraftig elva att ställa på benen. Med Hourihane, Ayew och Lowe i offensiv riktning är det inte enkelt att stå emot Svanarna. Birmingham ligger pyrt till i botten av tabellen och tre förluster på de fyra senaste omgångarna tyder inte direkt på att formen är i antågande. Jutkiewicz och Hogan har haft märkligt svårt att hitta nätet under säsongen och inte blir det enklare mot ett försvarsstarkt Swansea. Walesarna håller betydligt högre nivå i grunden och har sex raka inbördes möten utan förlust. Visst är det alltid lurigt direkt efter ett uppehåll, men när vi erbjuds 2,41 på bortasegern är det för bra för att avstå. Spel: Swansea -0,5 @ 2,41

Tid: 21.00 Levante - Huesca: Levante -0,5 @ 2,25 Huesca ligger sist i La Liga inför omstarten och det beror främst på ett svagt bortaspel. Endast en match har vunnits på resande fot. Nu ska de starta om med en mycket svår uppgift i Valencia. Huesca har fyra raka matcher utan seger och framförallt är det försvarsspelet som läckt under den perioden. Nio insläppta är såklart ett par för mycket. Granada är faktiskt det enda laget i hela serien som släppt in fler mål än Huesca under hela säsongen. Det tackar Levantes offensiva stjärnor Morales och Roger för. En duo med mycket att ge. Dessutom finns här Dani Gómez som under uppehållet var iväg med det spanska U21-landslaget. Där hoppade 22-åringen in i 2-0-segern mot Tjeckien med halvtimmen kvar och noterades för matchens båda mål. En mycket intressant lirare. På mittfältet finns det vissa frågetecken då Bardi har varit iväg med Nordmakedonien medan Vukcevic är skadad. Levante har fler matchvinnare i sin trupp och är också mycket svåra att tas med i Valencia. Grodorna, som laget kallas för, har bara torskat två av 14 hemmamatcher. 2,25 är lite väl högt på hemmasegern när jumbon kommer på besök. Trippeln är nu komplett! Spel: Levante -0,5 @ 2,25

Levante - Huesca: Levante -0,5 @ 2,25 Totalt odds: 12,36 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.