"Efter käftsmällen - nu blir det målkalas för United"

Rotherham - Cardiff: Över 2,5 mål @ 2,07

Rotherham slåss i botten av The Championship och det lär bli en plats på den undre halvan för The Millers när säsongens summeras. Värdarna har dock imponerat under de senaste veckorna med tre segrar på fyra ligamatcher. Framförallt har målskyttet lossnat rejält och med Michael Smith samt Freddie Ladapo i offensiv riktning är det inte många lag som kan stå emot i 90 minuter.

Cardiff har fått in Mick McCarthy som tränare och han har lyckats få igång Kieffer Moore ordentligt. Walesaren har nätat i alla tre matcher som McCarthy har haft ansvaret över och det har gett sammanlagt fem poäng. Med spelare som Wilson och Ojo som hjälp i offensiven kommer Blånäsorna klättra i tabellen och här tror jag definitivt de lyckas pricka in ett par baljor.

Sju av Rotherhams åtta senaste ligamatcher har gått över 2,5 mål och mot ett Cardiff som ser allt frejdigare ut tror jag inte den sviten bryts. 2,07 för överspelet är väldigt bra betalt och den hugger jag utan att tveka.

Spel: Över 2,5 mål @ 2,07

Tävling: The Championship

Plats: AESSEAL New York Stadium

Tid: 20.00

Manchester United - West Ham: Över 2,5 mål @ 1,57

På Old Trafford ska Manchester United försöka hämta sig efter käftsmällen de åkte på i den 95:e minuten i lördags. Då tappade Solskjaers mannar in 3-3 mot Everton och drömmen om ligatiteln ser ut att förbli just en dröm. Värdarna är dock fortfarande kvar i FA-cupen där de under tisdagen ställs mot West Ham. Troligen väljer Solskjaer att rotera en del men det bör bara innebära att duktiga spelare som Martial, James och Van de Beek får speltid.

Offensivt kan vi räkna med att Manchester United precis som vanligt kommer skapa gott om chanser. West Ham är också ett lag med mycket eldkraft. Succéförvärvet Jesse Lingard får visserligen inte spela mot sin gamla klubb, men med Bowen, Lanzini, Fornals, Yarmolenko och Benrahma finns det ändå kvalité framåt. Dessutom hävdes Souceks avstängning vilket gör att den gänglige tjecken är redo för spel.

När lagen möttes i London för två månader sedan slutade det 3-1 till Manchester United och jag tror vi får se en öppen tillställning igen. 1,57 är möjligen lite väl lågt för överspelet, men det duger som virke i trippeln.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,57

Tävling: Premier League

Plats: Old Trafford

Tid: 20.30





Gil Vicente - Sporting Lissabon: Bortaseger och över 2,5 mål @ 2,67

Sporting går fram som en slåttermaskin i Primeira Liga och leder tabellen klart efter 14 segrar och tre oavgjorda på 17 omgångar. Främst är det försvaret som ska hyllas, nio insläppta är starkt jobbat. Mot Gil Vicente har dock de grönvita inte lyckats hålla tätt på de senaste inbördes mötena. Framåt kretsar det mesta kring Pedro Goncalves. Två nya fullträffar mot Marítimo innebär att mittfältaren prickat in 14 baljor.

Med det leder han skytteligan och med värvningen av Bragas anfallare Paulinho har Goncalves en perfekt lekkamrat. Det är en duo som garanterat kommer hitta nätet mot Gil Vicente. Värdarna kommer från en urstark 2-1-seger borta mot Boavista vilket förde upp dem från nedflyttning till en mittenplacering. Så jämnt är det i Primeira Liga. Lino och Fujimoto är två skickliga spelare som Feddal och Coates i Sportings försvar får se upp med.

Sporting är omöjliga att stoppa och detta vinner de. De två senaste gångerna lagen mötts har det slutat 3-1 och 2-1 till huvudstadslaget och jag tror vi får se något liknande igen. 2,67 på att Sporting ska vinna och att matchen ska gå över 2,5 mål är bra betalt. Det får bli tredje valet.

Spel: Bortaseger och över 2,5 mål @ 2,67

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio Cidade de Barcelos

Tid: 22.00

