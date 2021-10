"Efter kicken - nu lyfter Barcelona"

Spelstopp: 17.29 Häcken - Kalmar: Över 2,5 mål @ 1,81 Häcken räknades inför säsongen som en outsider i kampen om guldet, men det har inte varit något bra år för de gulsvarta från Hisingen. Nu får de istället sikta på att bli bäst i stan och ner till pånyttfödda IFK Göteborg skiljer det bara en poäng. De två senaste matcherna mot bottenlagen Halmstad och Östersund har bara gett en poäng vilket är ett uselt facit. Innan dess krossades IFK Norrköping här på Bravida med hela 5-0. Det går inte att bli klok på detta Häcken, men mål blir det alltid när de spelar. Kalmar har också varit målglada de senaste omgångarna. Henrik Rydströms mannar följde upp 2-3-förlusten borta mot Djurgården med att tappa 2-0 till 2-2 hemma mot Varberg. Oliver Berg satte dit sitt tionde mål för säsongen i den matchen och är ett ständigt hot tillsammans med bröderna Ring. Mot Varberg började Nils Fröling på bänken, men där har Kalmar ett ordentligt sparkapital. KFF spelar en underhållande fotboll nuförtiden och de fyra senaste matcherna har alla klivit över 3,5 mål. För Häcken har det samtidigt blivit minst två baljor i samtliga av de sex senaste omgångarna och när de mötte Kalmar på bortaplan slutade det med en 3-2-seger för göteborgarna. Det kommer rassla ordentligt i näten igen och överspelet tar en given plats på min trippel. 1,81 är bra betalt på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,81

Tävling: Allsvenskan

Plats: Bravida Arena

Tid: 17.30 Torino - Sampdoria: Hemmaseger @ 1,92 Andrea Belotti gjorde sin första start efter sin skada när Torino ställdes mot Milan på San Siro. Det blev bara 53 minuter för strikern, men det är viktigt för Tjurarna att hans form fortsätter stegras. Där har nämligen Torino en av seriens bästa anfallare till förfogande. Det blev förlust mot Milan, men prestationen var det inget fel på. Nu kan tränare Juric plocka in Praet i startelvan och då blir Torino ännu bättre. Sampdoria föll med 1-3 mot Atalanta och har bara en seger på de sex senaste omgångarna. De största problemet är det läckande försvaret. 20 insläppta på tio omgångar är verkligen inte bra. Colley och Yoshida har svårt att få till det i mittförsvaret och mittfältet är möjligen lite väl offensivt balanserat. Framåt finns det däremot gott om målskyttar. Gabbiadini, Quagliarella, Caputo, Candreva och Torregrossa slåss om de tre platserna längst fram. Det känns dock som att Torinos defensiv är tillräckligt tät för att handskas med det hoten. Värdarna är stabilare i grunden och mot ett Sampdoria som spretar lite för mycket löser Torino tre poäng hemma i Turin. 1,92 är fullt godkänt på den saken. Spel: Hemmaseger @ 1,92

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico di Torino

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore Barcelona - Alavés: Barcelona -1,5 @ 1,85 Ronald Koeman fick gå efter förlusten mot Rayo Vallecano och den enda frågan är varför holländaren fick vara kvar så länge som han fick. Spelet har inte fungerat och Xavi har ett stort jobb framför sig. Speciellt då truppen är skadedrabbad. Barca kan dock ställa upp med Agüero, Dest och Depay på topp och det är en trio av väldigt hög kvalité. Gavi lär dessutom kliva in på mittfältet igen och då känns den lagdelen tryggare. Alavés har hämtat sig efter en katastrofal start på säsongen och har två raka segrar i bagaget. 2-0 mot Cádiz och 1-0 mot Elche gör att baskerna är på rätt sida nedflyttningsstrecket. Målvakten Pacheco tvingades dock av mot Elche och är ytterst tveksam till spel här. Sivera, som hoppade in senast, är ett steg ner i kvalité och det är inte vad som behövs i en bortamatch av den här magnituden. I fjol fick Alavés stryk med 5-1 här och även om Barcelona inte har varit på topp under säsongen har de trots allt gjort 14 mål på sex hemmamatcher i La Liga. Spelarna vill säkerligen visa upp sig för den nya tränaren och jag tror det gör att vi får se ett Barcelona som spelar ut. Katalanerna vinner matchen med minst två bollars marginal och 1,85 är ett fint odds på den saken. Spel: Barcelona -1,5 @ 1,85

Tävling: La Liga

Plats: Camp Nou

Tid: 21.00

