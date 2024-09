Efter klubbikonens exit - storklubben ställs inför en svår uppgift

Spelstopp: 18.44 Fenerbahce - Royale Union SG: Under 2,5 mål @ 2,06 - till nya Oddset José Mourinho fick som bekant lämna tränarposten i Roma mitt under brinnande fjolårssäsong. Sedan dess har romarna även avverkat Daniele De Rossi medan Mourinho stadgat sig i Fenerbahce. Portugisen har snabbt blivit uppskattad bland de gulblå supportrarna och i mitt tycke förtjänade Fener mer än 1-3 i nacken i helgens rivalmöte med Galatasaray. Insatsen var värdig minst en pinne, men trots att det ligger retroaktiv utdelning i korten mot Royale Union SG utesluter jag heller inte att turkarna dras med slitna ben. Samma argument går att applicera på Royale Union SG som matchats tufft under inledningen av säsongen, men jag tror å andra sidan inte att gästerna åker till Sükrü Saracoglu Stadium för att försöka tokpressa Fenerbahce. Pocognoli och company lär backa hem för att försöka krympa ytorna för Fenerbahce för att sedan satsa på omställningar. Offensiven har dock gått i stå mot slutet där belgarna är mållösa i sina fyra(!) senaste ligamatcher. Ett Mourinho-lett lag bryts heller inte ned hur som helst och jag lockas av att tro på en återhållsam premiär i Istanbul där oddsmarknaden viktar åt andra hållet. Under 2,5 mål testas till över 2,00 gånger pengarna. Spel: Under 2,5 mål @ 2,06 Tävling: Europa League Plats: Sükrü Saracoglu Stadium Tid: 18.45 Roma - Athletic Bilbao: Under 2,5 mål @ 1,74 - till nya Oddset Målsnålt tror jag även att det blir när nästa herrskap med anknytning till José Mourinho begår premiär i Europa League. Roma entledigade i dagarna klubbikonen Daniele De Rossi som fick lämna över skutan till Ivan Juric. Beslutet att klippa banden med De Rossi upprörde känslor i spelartruppen, men Juric lyckades kanalisera detta genom att lotsa Roma till 3-0 mot överraskningslaget Udinese. Dovbyk och Dybala hittade nätet varsin gång, men jag tyckte att siffrorna blev väl stora sett till matchbilden. Juric är i grunden en pragmatiker med en förkärlek för defensiven och när Athletic Bilbao kommer på visit tror jag att siffrorna håller sig låga. Gästerna från Baskien visar strålande form med tre segrar på de fyra senaste ligamatcherna, men jag vill snabbt påpeka att 3-1 senast mot Celta Vigo var allt annat än en avspegling av matchbilden. Galicierna var det spelmässigt dominerande laget och så länge Roma stänger ner ytorna för Athletics omställningar är mycket vunnet. Simón och Álvarez missar matchen för spanjorerna medan Sancet och Nico Williams dras med frågetecken. Pellegrini är i sin tur tveksam till spel för Roma och jag tror att det finns en uppenbar risk att lagen tar ut varandra på Olimpico. Under 2,5 mål känns som ett givet klick till runt 1,75. Spel: Under 2,5 mål @ 1,74 Tävling: Europa League Plats: Stadio Olimpico Tid: 21.00 Celta Vigo - Atlético Madrid: Över 2,5 mål @ 1,72 - till nya Oddset Celta Vigo har varit en minst sagt frisk fläkt i inledningen av La Liga. Bara Barcelona och Real Madrid har gjort fler mål än galicierna som står noterade för 14 fullträffar på sex omgångar. Aspas, Iglesias, Mingueza och Swedberg är en kvartett som kan bidra med mycket i offensiven, men jag vill också föra till protokollet att det bara är tredjejumbon Valladolid som släppt in fler än Celtas 13 baklängesmål så här långt. Giráldez kompani kommer med det sagt inte att backa för Atlético Madrid. Ett storlag på Balaídos ger en inspirerande uppgift och Celta Vigo sporras garanterat av möjligheten att bli det första laget som ger “Madrassmakarna” på näbben i ligaspelet. Simeones gäng kommer närmast från en ganska val insats i derbyt mot Rayo Vallecano (1-1) där spelare som Le Normand, Griezmann och Giménez alla fick sparsamt med speltid. Le Normand spelade inte alls men med tanke på att Azpilicueta tvingades utgå med en skada lär mittbacken ta en startplats denna afton. Med hänsyn till Celtas offensiva styrkor bör Le Normand få mycket att stå i, men samma visa gäller åt andra hållet. Simeone har en hel uppsjö av offensiva alternativ till sitt förfogande och jag ser en målrik tillställning i min spåkula. Över 2,5 mål testas till 1,72. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72 Tävling: La Liga Plats: Estádio de Balaídos Tid: 21.00 TV: TV4 Fotboll, TV4 Play Trippeln - till nya bettingplattformen Fenerbahce - Royale Union SG: Under 2,5 mål @ 2,06 Roma - Athletic Bilbao: Under 2,5 mål @ 1,74 Celta Vigo - Atlético Madrid: Över 2,5 mål @ 1,72 Totalt odds: 6,17 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Upplev nya bettingplattformen från Svenska Spel Sport & Casino - testa här