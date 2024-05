Efter nattsvart start - ny tung seger i allsvenskan

Ömsom vin ömsom vatten var temat för de allsvenska spelen i den sjätte omgången. Underspelen i Malmö FF - AIK och GAIS +1 mot Djurgården kändes bra hela vägen i själen, men under måndagen studsade det emot även om över 2,5 mål i Elfsborg - Sirius borde hittat in. Nu är det dags igen när den sjunde omgången står för dörren. Mycket nöje!

Kalmar - Halmstad: Hemmaseger @ 2,09 - till Oddset Nattsvart räcker knappt för att beskriva Henrik Jensens och dennes Kalmars inledning på säsongen. Jag är kanske en av få som gillar vad dansken håller på med rent spelmässigt, men när det sitter hjärnspöken i hela uppbyggnadsfasen fortsätter smålänningarna att skeppa in baklängesmål. Mot ett överskattat Halmstad är det dock dags att vända på trenden. Bollklubben från Halland går in i helgen som Sveriges näst bästa lag bakom Malmö FF. Tolv poäng på sex matcher är dock en hiskelig överprestation som snart kommer att bita Haglund och company i skinksitsen. Att backa hem och hålla tummarna för att motståndarna går bort sig räcker inte långt i det långa loppet och jag anser att det är dags att HBK kommer ner på jorden. Nästan 2,10 på den raka ettan är bra betalt! Sirius - Häcken: Hemmaseger @ 2,59 - till Oddset På tal om överpresterande lag landar vi osökt på Studenternas. Sirius behöver inte be om ursäkt för någonting, men Häcken har en del att förklara i bikten. Paco Johansens kompani fick en örfil av Fru Fortuna mot Norrköping som hade fått nog av Getingarnas överpresterande. 1-2 i prutten var en förlust som legat på lut ett tag och jag tror att det kan fortsätta på mörk väg i Uppsala. Sirius har inte riktigt blivit varma i kläderna, men jag tyckte inte att pågarna från universitetsstaden förtjänade sin nollpoängare mot Elfsborg. Mattiassons gäng gjorde stundtals vad de ville med fjolårstvåan och när Häcken välkomnas till den egna plastmattan spår jag en perfekt matchbild för de hemmahörande. Sirius har alla förutsättningar att studsa tillbaka och jag hugger ettan utan eftertanke. Drygt 2,60 gillas skarpt. Hammarby - Värnamo: Över 3,0 mål @ 2,06 - till Oddset Vinna hemma och förlora borta. Hammarby anno 2024 är så här långt Dr Jekyll och mr Hyde, ett problem som Kimpa Hellberg behöver få bukt med om Bajen ska kunna nosa på Europaplatserna. Den första halvleken mot Västerås var taktiskt sett kanon och kan Hellberg lotsa sina adepter i samma regi mot sitt gamla Värnamo tror jag att det blir många grönvita måljubel på Tele2 Arena. Gästerna från Småland bjöd nämligen på otaliga målchanser mot Halmstad. 1-3 i kakhålet var en stilstudie i slappt försvarsspel och råder det inte bot på misstagen i huvudstaden blir detta en lång tillställning. Värnamo har med det sagt en spetsig offensiv som kan såra Bajen i omställningarna och jag har feeling för att det kan rassla till även bakom Dovin. Över 3,0 mål testas till över dubbel deg. GAIS - IFK Göteborg: Över 2,5 mål @ 1,88 - till Oddset Det går knappt att lämna Allsvenskans sjunde omgång utan att rota i det på förhand glödheta Göteborgsderbyt mellan GAIS och IFK Göteborg. Jag tycker att båda lagen har imponerat efter sina förutsättningar, kanske allra främst GAIS som verkligen gjort sig hemmastadda i Allsvenskan på kort tid. Nio poäng på sex matcher är två bättre än Blåvitt som hoppas passera ärkerivalen under måndagen. Visar Askous mannar samma effektivitet som mot Brommapojkarna blir det svettigt för Makrillarna. Bland målskyttarna återfanns Skjellerup och Santos som kompletterar varandra väl i fören. Duon får dessutom sällskap av Mucolli som är tillbaka efter avstängning och med den uppsättningen har jag svårt att se hur Änglarna ska misslyckas med att göra mål. Mål blir temat på spelet där jag klickar över 2,5 mål i matchen till 1,88. TILL ODDSET