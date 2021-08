"Efter nyckelspelarnas farväl - Real Madrid vinner ligan"

Barcelona har hämtat in Memphis Depay och det är en spelare som i sina bästa stunder har väldigt mycket att ge. Han visade sin målfarlighet i sommarens Europamästerskap och nu återstår det att se om Koeman kan få ut det bästa av honom. Agüero har också kommit till klubben, men argentinaren är skadad och missar delar av hösten. Bakåt ska det bli intressant att se om Eric García kan motsvara de högt ställda förväntningarna på honom. Då mittbacken har spelat både EM och OS under sommaren kommer han i vilket fall som helst behöva lite tid innan han kommer in i det fullt ut. I övrigt lever Barca mycket på sina snabba ytterbackar. Alba och Dest måste ta ännu mer offensivt ansvar denna säsong. Dessutom ska det bli intressant att se om Coutinho kan krama ur något mer av sin karriär i Katalonien. På det hela taget har Barcelona ett ganska trevligt lag, men det går såklart inte att komma ifrån den oerhörda förlust det är för klubben att ha tappat Lionel Messi. Argentinaren har varit världens bästa spelade det senaste decenniet och har styrt precis allt i offensiv väg. Visst kan det ibland bli så att andra spelare kliver fram när en stjärna försvinner, men detta är inte vilken stjärna som helst. Messi kommer lämna ett enormt tomrum bakom sig och jag har svårt att se hur Barca ska kunna vinna direkt efter att han lämnat. Atlético Madrid är som sagt regerande mästare i ligan och har fått behålla sin trupp över sommaren. Madrassmakarna har dessutom kryddat laget med Rodrigo de Paul som köpts in från Udinese för stora pengar. Argentinaren var med och vann Copa América i somras och är en spelare med hög kvalité. Där har Simeone en guldklimp i sina händer. På tal om Simeone och guldklimp så har tränarens son Giuliano fått en del speltid under försäsongen och 18-åringen går definitivt en spännande framtid till mötes. Atléticos mittfält ser riktigt bra ut med Koke, Saúl, Kondogbia och De Paul som centrala alternativ. Llorente och Carrasco lär vara förstavalen på kanterna. Framåt hoppas Simeone att åldern inte har hunnit ikapp Luis Suárez som var lagets kanske allra viktigaste spelare i fjol. Bredvid honom kommer Ángel Correa få mycket speltid och han visade under våren vilken duktig fotbollsspelare det är. Bakåt står fortfarande Jan Oblak mellan stolparna och det är en av världens bästa målvakter. Atlético kommer även i år vara ett svårslaget lag, men jag tror inte de lyckas försvara ligatiteln. Sevilla gjorde en fin spurt i våras och kom nästan ikapp Barcelona. Det fick dock nöja sig med en fjärdeplats till slut och visst kommer Sevilla vara med och tampas i toppen även denna säsong. Jag har dock väldigt svårt att se att de skulle vara med och utmana om titeln över 38 omgångar. Samma sak gäller lag som Real Sociedad, Athletic Bilbao och Villarreal. Istället blir det de mesta mästarna som får lyfta bucklan. Real Madrid @ 2,10 Real var till sist bara två poäng ifrån att sno åt sig ligatiteln från stadsrivalerna Atlético. Sedan dess har det hänt mycket i den vita delen av Madrid. Zinedine Zidane har lämnat klubben då han kände att klubben inte hade något förtroende för honom. Istället har Carlo Ancelotti plockats in från Everton. Detta är andra gången italienaren tränar den spanska storklubben och det är en herre med enorm rutin från att leda stora klubbar med lika stora egon. Under sommaren har mittbacksgiganten Sergio Ramos lämnat för PSG och han kommer lämna ett nästan lika stort hål bakom sig som Messi gjort i Barcelona. Ramos ledaregenskaper går inte att överdriva. Samtidigt har veteranen varit mer och mer skadad de senaste åren och spelade faktiskt bara 15 ligamatcher i fjol. För att ersätta Ramos har Real hämtat in David Alaba och i österrikaren får Real en snabbare mittback. Det kommer behövas då även Varane har lämnat klubben. Ancelottis stora uppdrag kommer bli att spela ihop ett nytt mittbackspar som kompletterar varandra väl. Nacho och Militao är de spelare som får slåss om platsen bredvid givna Alaba. Om försvaret har en del frågetecken som behöver rätas ut ser det desto bättre ut längst fram. Karim Benzema var makalöst bra förra säsongen och visade också under EM vilken otrolig målskytt det är. Bredvid fransmannen finns de unga brassarna Vinícius Júnior och Rodrygo tillgängliga. Två spelare som är redo att ta mer ansvar. Dessutom såg Eden Hazard faktiskt ganska bra ut i EM och skulle han komma tillbaka och bli i närheten av den spelare belgaren var när han köptes till klubben är det en lirare som kan göra skillnad. Gareth Bale är också tillbaka i Spanien efter sin utlåning och det återstår att se om Ancelotti kan få fart på walesarens karriär igen. Jag tycker Real Madrid har den högsta kapaciteten av de spanska lagen och får de bara ihop mittförsvaret på ett bra sätt tror jag Los Blancos tar sin 35:e ligatitel. 2,10 på den saken är godkänt.