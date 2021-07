"Efter överkörningen - nytt målkalas väntas"

Veckan har inte gått något vidare alls när det kommer till tripplarna. Jag har varit snett på det i flera matcher och dessutom kombinerat det med en hel del stolpe ut. Vänder det under helgen? Jag har i alla fall goda förhoppningar om att det ska bli så. Under lördagen tror jag på ett målrikt Skånederby samtidigt som vi får se två favoritsegrar i Belgien. Allt till ett jättefint odds. Vi kör!

Spelstopp: 16.14 Charleroi - Sint-Truiden: Hemmaseger @ 1,96 Sint-Truiden fick en perfekt start på säsongen när de mycket överraskande tvålade dit Gent med 2-1. Det ska dock sägas att de hade alla marginaler i världen på sin sida. Gent skapade faktiskt gott om målchanser och borde gjort fler än ett mål. Dessutom avgjorde Sint-Truiden med ett riktigt drömmål av Christian Brüls. Den träffen får han knappast igen om han så försöker 100 gånger till. Charleroi stod å sin sida för en superinsats i premiären när de krossade Oostende med 3-0. Nya Anass Zaroury fick då en fin start i klubben med ett mål och en assist. Även hans partner på topp, Bedia, som är ny från Sochaux, noterades för en balja. Ilaimaharitra var stabil på mitten och överhuvudtaget hängde laget ihop på ett imponerande sätt. Det lovar gott inför framtiden. Charleroi har två segrar och en oavgjord på de tre senaste inbördes och ska gälla som klara favoriter på hemmagräset. Jag tror värdarna kommer dominera från start och runt dubbeldeg på den raka ettan är taget alla dagar i veckan. Spel: Hemmaseger @ 1,96

Tävling: Jupiler League

Plats: Stade du Pays de Charleroi

Tid: 16.15 Trelleborg - Helsingborg: Över 2,5 mål @ 2,08 Helsingborg övertygade stort när de körde över Falkenberg med klara 4-0 i den senaste omgången av Superettan. Anthony van den Hurk var som vanligt ett monster i straffområdet och skallade in tre baljor. Dessutom kunde Jörgen Lennartsson ge Rasmus Karjalainen hans första start för säsongen. Ett anfall som är oerhört svårstoppat, speciellt då de understöds av Rasmus Jönsson och Wilhelm Loeper. Trelleborg fick Fredrik Liverstam skadad i segermatchen mot Brage och skulle inte den före detta Helsingborgs-spelaren kunna delta här är det ett hårt slag för TFF:s defensiv. Med 17 insläppta mål på 13 omgångar har Haynes manskap haft svårt att hålla tätt redan innan. Framåt ser det desto bättre ut. Offia, Söderqvist, Kozica, Petrovic och Håkansson är en ytterst kompetent kvintett. Helsingborg har varit inblandade i 13 mål på de tre senaste omgångarna. Ändå tror marknaden på en målsnål tillställning på Vångavallen. Detta skulle dock mycket väl kunna bli underhållande och 2,08 på överspelet är alldeles för generöst. Då är vi snabbt framme och tar betalt. Spel: Över 2,5 mål @ 2,08

Tävling: Superettan

Plats: Vångavallen

Tid: 17.00 Seraing - Mechelen: Bortaseger @ 1,88 Seraing har tagit sig upp till Jupiler League i Belgien, men att motståndet är betydligt tuffare i finrummet visade sig med all önskvärd tydlighet i premiären. Trots ett ganska beskedligt motstånd i form av Kortrijk föll Seraing med klara 0-2. Hemmaplan nu, men motståndet skruvas upp ännu en nivå då fjolårets ligasexa står på andra sidan. Det blir ingen enkel uppgift. Mechelen fortsatte imponera när säsongen drog igång då svårspelade Antwerp slogs tillbaka med 3-2. Kerim Mrabti spelade från start medan Gustav Engvall fick börja på bänken. Det blir inte enklare för Engvall att ta plats nu då strikern Ferdy Druijf satte dit två baljor mot Antwerp. Iebe Swers fick hoppa in i slutet av premiären och då han hämtades in från Seraing under sommaren blir detta en speciell match för honom. Visst kommer publiken försöka bära fram sitt Seraing, men det skiljer en del i kvalité mellan dessa två trupper. Mechelen har mer klass och bör plocka hem detta. 1,88 på den raka bortasegern är taget. Spel: Bortaseger @ 1,88

Tävling: Jupiler League

Plats: Stade du Pairay

Tid: 18.30 Trippeln Charleroi - Sint-Truiden: Hemmaseger @ 1,96

Trelleborg - Helsingborg: Över 2,5 mål @ 2,08

Seraing - Mechelen: Bortaseger @ 1,88

Totalt odds: 7,66 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.