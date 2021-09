"Efter poängtappet - Leicester slår tillbaka"

Jag var snett ute på de tidiga matcherna under tisdagen och även fast BLGM satt hur enkelt som helst i RB Leipzig - Club Brugge var det långt ifrån en fullträff. Nya tag under torsdagen där jag riktar strålkastarljuset på Europa League. Tre stycken bortalag ska fixa biffen när vi går för tre gröna bockar!

Spelstopp: 18.44 Sturm Graz - PSV: Bortaseger @ 1,68 Sturm Graz har fått en riktigt bra start i den österrikiska ligan och vräker in mål för tillfället. 8-0 på de två senaste ligamatcherna talar sitt tydliga språk. Bäst har Kelvin Yeboah varit med sina sju fullträffar i ligaspelet. Med det har 21-åringen redan överträffat fjolårets notering. En spelare som PSV behöver hålla ögonen på. Sturm Graz inledde Europa League med att torska borta mot Monaco och även om 0-1 inte är något att skämmas över på Stade Louis II var österrikarna faktiskt fullständigt utspelade i den matchen. PSV har tappat farten något mot slutet med endast en seger på de fyra senaste tävlingsmatcherna. 0-4 mot Feyenoord sticker ut lite extra i den raden. Europa League inleddes med 2-2 hemma mot Real Sociedad och ska det bli avancemang från denna mycket svåra grupp krävs det seger mot den förmodade slagpåsen Sturm Graz. Med Zahavi, Götze, Doan, Gakpo, Vertessen och Bruma redo att bidra bör holländarna verkligen hitta nätet. PSV är ett betydligt bättre lag i grunden och lär dominera matchbilden i Österrike. Eran Zahavi går aldrig av en fotbollsplan utan att göra mål och israelen kan mycket väl bli tungan på vågen. 1,68 är tillräckligt bra på den raka tvåan för att det ska bli en del av min trippel. Spel: Bortaseger @ 1,68

Tävling: Europa League

Plats: Merkur-Arena

Tid: 18.45 Legia Warszawa - Leicester: Bortaseger @ 1,66 Lirim Kastrati blev stor hjälte för två veckor sedan när Legia besegrade Spartak Moskva på bortaplan. Anfallaren satte då dit matchens enda mål på övertid och därmed leder polackerna gruppen efter den första omgången. Emreli, Josue och Pekhart är tre andra spännande offensiva spelare som lär få speltid. Det ska dock sägas att segern mot Spartak inte alls var speciellt rättvis och här blir det knappast enklare. Leicester tappade 2-0 till 2-2 mot Napoli och har faktiskt bara vunnit en av sina fem senaste tävlingsmatcher. Brendan Rodgers kommer troligen rotera en del här för att hålla truppen fräsch, men Rävarna har en namnstark trupp. I helgens ligafajt mot Burnley (2-2) startade Daka, Albrighton, Pérez, Maddison, Iheanacho, Evans och Castagne på bänken. De skulle samtliga vara stora stjärnor i Legia. Det är stor skillnad på Premier League och den polska ligan. Det är till och med stor skillnad på Premier Leagues reserver och den polska ligan. Leicester behöver en seger efter krysset mot Napoli och löser tre enkla poäng i den polska huvudstaden. 1,66 på den saken är godkänt. Spel: Bortaseger @ 1,66

Tävling: Europa League

Plats: Stadion Wojska Polskiego

Tid: 18.45 Celtic - Bayer Leverkusen: Bortaseger @ 1,98 Celtic har fått en mardrömsstart på säsongen. Att torska Old Firm med 0-1 må vara hänt, men att dessutom åka på däng av Livingston och bara spela 1-1 hemma mot Dundee United är inte acceptabelt. Dessutom blev det förlust i premiären av Europa League borta mot Betis. Skadeläget är allt annat än bra och de grönvita får klara sig utan viktiga pjäser som Forrest, Furuhashi och Johnston. Bayer Leverkusen fick se den gamle Hammarby-backen Kossounou gå sönder i helgen och han kan inte delta här. Jonathan Tah får därmed ta ett ännu större ansvar och att det är en skicklig försvarare råder det inga tvivel om. Framåt ser Bayer sylvassa ut med EM-kungen Schick framför lirare som Wirtz, Diaby och Bellarabi. De bör hitta luckor på ett ihåligt Celtic-försvar. Visst är det alltid svårt att resa till Celtic Park och under Europakvällar kan den skotska miljonstaden leva upp ordentligt. Här tror jag dock det blir för svårt för de grönvita. Runt dubbeldeg är bra betalt på tvåan. Spel: Bortaseger @ 1,98

Tävling: Europa league

Plats: Celtic Park

Tid: 21.00 Trippeln Sturm Graz - PSV: Bortaseger @ 1,68

Legia Warszawa - Leicester: Bortaseger @ 1,66

Celtic - Bayer Leverkusen: Bortaseger @ 1,98 Totalt odds: 5,52 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.