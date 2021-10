"Efter skrällvinsten - nu väntar en förlust"

Spelstopp: 00.59 (torsdag) Kanada - Panama: Hemmaseger @ 1,62 Kanada har inte deltagit i VM (på herrsidan) sedan 1986. Då blev det tre raka förluster och 0-5 i målskillnad. Nu har hockeynationen äntligen något stort på gång och efter fem omgångar av kvalet är Lönnlöven obesegrade. Visserligen bör det nämnas att fyra av matcherna har slutat oavgjort. Det finns flera spelare av hög klass i truppen där Bayern Münchens Alphonso Davies sticker ut allra mest. Atiba Hutchinson, Junior Hoilett, Jonathan David och målmaskinen Cyle Larin känner vi också igen från den europeiska klubblagsscenen. Panama deltog som bekant i VM i Ryssland. Det var då deras första världsmästerskap och flera av kuggarna från den sommaren finns kvar. Aníbal Godoy är en sådan pjäs och mittfältaren stod för matchens enda mål mot USA för några dagar sedan. En stor framgång för Panama. Murillo, Arroyo, Bárcenas och Yanis är andra hyfsade lirare, men namnmässigt kan inte detta Panama mäta sig med stjärnorna i Kanada. Innan segern mot USA föll Panama med 0-1 borta mot El Salvador. En match där Panama faktiskt inte hade ett enda skott på mål under 90 minuter. Detta är en ännu tuffare uppgift och jag tror att Kanada tar en blytung trepoängare som för dem upp på en topp 3-placering. 1,62 är taget för den raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,62

Tävling: VM-kval

Plats: BMO Field

Tid: 01.30 (torsdag) Honduras - Jamaica: Över 1,5 mål @ 1,58 Det är bara två nationer som ännu inte har vunnit någon match i det nordamerikanska kvalet och de drabbar samman i San Pedro Sula. Honduras har fått storstryk av både Mexiko och USA under hösten, men löst poäng mot Kanada, El Salvador och Costa Rica. Figueroa blev utvisad i 0-3-förlusten mot Mexiko och är avstängd här. Ett defensivt avbräck för värdnationen då det är lagkaptenen som noterats för galna 177 landskamper. Jamaica har en spännande offensiv med spelare som till vardags huserar på de brittiska öarna. Kemar Roofe, Jamal Lowe, Andre Gray och Bobby Reid är välkända spelare med mycket att ge. Dessutom är Charlerois Shamar Nicholson en striker av hög klass. De har inte fått det att fungera fullt ut under kvalet än vilket syns på resultatraden 0-2-3. Åtta insläppta mål på fem omgångar är en stor anledning till detta. Dessa två nationer ställdes mot varandra i Guldcupen för två år sedan och då vann Jamaica med 3-2. Med det i åtanke känns det riktigt bra att erbjudas närmare 1,60 på över 1,5 mål. Det klickar jag genast i. Spel: Över 1,5 mål @ 1,58

Tävling: VM-kval

Plats: Estadio Olímpico Metropolitano

Tid: 02.05 (torsdag) El Salvador - Mexiko: Mexiko -1 @ 2,42 Det nordamerikanska kvalet är väldigt jämnt och en nation som sett svårslagna ut hittills är El Salvador. På hemmaplan har de tagit poäng av både Honduras och USA samt besegrat Panama. Truppen är däremot inget som skrämmer slag på motståndarna i den här kvalgruppen. En del spelare har hämtats från MLS medan majoriteten av lirarna huserar i den inhemska ligan. Ingen i truppen har gjort fler än fyra landslagsmål. Mexiko har också en stor del av truppen från sin inhemska liga, men den rankas betydligt högre. Dessutom kryddas laget med storstjärnor från Europa som Napolis Hirving Lozano, Wolverhamptons Raúl Jiménez och Portos Jesús Corona. Det är en topptrio av väldigt hög klass. På mittfältet kan Mexiko starta med Herrera, Guardado och Álvarez. Det är inte konstigt att de leder kvalgruppen med elva inspelade poäng på fem omgångar. Närmast kommer gästerna från en 3-0-seger hemma mot Honduras och det var en överkörning i ordets rätta bemärkelse vilket 10-1 i skott på mål vittnar om. Visst är det tuffare på resande fot, men detta är ett motstånd av ungefär samma klass som Honduras. Kommer Mexiko upp i nivå blir det en storseger igen. Jag väljer att kliva in på handikapplinan till 2,42. Spel: Mexiko -1 @ 2,42

Tävling: VM-kval

Plats: Estadio Cuscatlán

Tid: 04.05 (torsdag) Trippeln Kanada - Panama: Hemmaseger @ 1,62

Honduras - Jamaica: Över 1,5 mål @ 1,58

El Salvador - Mexiko: Mexiko -1 @ 2,42

Totalt odds: 6,19 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.