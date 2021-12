"Efter stjärnsmällen - målrik tillställning väntas"

Trabzonspor går som tåget i den turkiska ligan och de löser ännu en seger under tisdagen till strålande fint odds. Dessutom får vi se ett målkalas i Genua samt ett Salernitana som ännu en gång åker på storstryk. Tre gröna bockar ska det bli och vägen dit börjar nu.

Spelstopp: 17.59 Altay - Trabzonspor: Bortaseger @ 1,89 Trabzonspor leder den turkiska ligan klart efter 17 spelade omgångar och det är inte svårt att förstå varför när vi tittar till lagets resultat de senaste månaderna. Nio segrar på de tio senaste matcherna är ett grymt facit. Marek Hamsik har bytt den allsvenska mitten mot den turkiska toppen och gör det hur bra som helst. Bakasetas, Cornelius och Djaniny är samtidigt sylvassa i fören och Trabzonspors 34 fullträffar är bäst av samtliga lag i serien. Altay ligger betydligt längre ner i tabellen och har sju förluster samt tre kryss på sina tio senaste ligamatcher. Det innebär att det bara skiljer två pinnar ner till Rizespor under strecket. Trots en del hyfsade insatser räcker det inte hela vägen för värdarna. Nu är åtminstone Eric Björkander tillbaka från sin skada och svensken bör ta plats från start. Det är en förstärkning, men Björkander kan knappast rädda laget på egen hand. I den form Trabzonspor beginner sig i ska de vara favoriter mot i stort sett samtliga lag i den här serien. Att vi erbjuds 1,89 på den raka tvåan när ett bottenlag står för motståndet är förvånande och då är det bara att tacka och ta emot. Spel: Bortaseger @ 1,89

Tävling: Süper Lig

Plats: Altay Alsancak Stadi

Tid: 18.00 Udinese - Salernitana: Udinese -1,25 @ 1,98 Som väntat hade Salernitana ingenting alls att hämta mot ett mycket bra Inter. 0-5 slutade slakten till sist och därmed har Salernitana förlorat 14 av 18 ligamatcher under hösten. Givetvis är de jumbo. Stefan Strandberg är fortfarande skadad och norrmannen saknas verkligen i försvaret som läcker som ett såll. Framåt har Simy och Ribéry kvalité, men de sätts alldeles för sällan i spel. Udinese har två raka 4-0-segrar i bagaget. Först var det Crotone som avfärdades med de siffrorna i Coppa Italia och i helgen fick Cagliari sträcka vapen på Sardinien. Deulofeu nätade två gånger mot Cagliari och fungerar väldigt bra tillsammans med monstret Beto på topp. På bänken finns Pussetto och Success att tillgå och de visade klassen mot Crotone med totalt tre mål och två assist. Den offensiva bredden kommer göra mål även mot ett uselt Salernitana. Gästerna har förlorat åtta av sina nio senaste matcher i alla tävlingar och har inte nätat i ett enda av dessa nederlag. De sex senaste ligaförlusterna har dessutom alla fallit med minst två måls marginal. Med det i åtanke passar en handikapplina perfekt i Udine. Jag spelar -1,25 som innebär att halva insatsen förloras om Udinese bara skulle vinna med ett mål. Spel: Udinese -1,25 @ 1,98

Tävling: Serie A

Plats: Dacia Arena

Tid: 18.30

TV: Cmore Live och Cmore Genoa - Atalanta: Över 2,5 mål @ 1,53 Efter en period med fina resultat åkte Atalanta på en oväntad stjärnsmäll hemma i Bergamo för några dagar sedan. Roma krossade de blåsvarta med 4-1 och en del frågetecken kan sättas kring Gasperinis försvar. Framåt var Atalanta dock lika frejdiga som alltid och visst hade de kunnat hitta in med fler än en boll. Med spelare som Muriel, Zapata, Ilicic, Malinovsky, Miranchuk, Pasalic och Maehle finns det alltid mål i detta Atalanta. Genoa torskade som väntat borta mot Lazio, men det var positivt för Shevchenko att så många spelare var tillbaka från den tidigare milslånga skadelistan. Mattia Destro startade bredvid Pandev på topp och det gör genast anfallet farligare. Dessutom fanns Criscito med för andra matchen i rad och det är en viktig pjäs i försvaret. Nu väntar ännu en tuff uppgift för Genoa, men helt omöjligt ska det inte vara att åtminstone spräcka nollan. När lagen möttes på den här arenan i maj vann Atalanta med 4-3 och mycket tyder på att vi får bevittna ett målkalas igen. Atalanta har gått över 2,5 mål i elva av sina tolv senaste tävlingsmatcher och överspelet klickas i till godkända 1,53. Spel: Över 2,5 mål @ 1,53

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 20.45

