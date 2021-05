"Efter storsegern - Manchester United slår till igen"

Spelstopp: 18.29 Hertha Berlin - Freiburg: Båda lagen gör mål @ 1,76 Hertha har en hög hängmatcher att spela och de behöver verkligen plocka poäng. Läget är nämligen utsatt i botten av tabellen. Närmast kommer de från 1-1 mot Mainz där Lucas Tousart stod för målet framåt. Cunha, Córdoba och Piatek är tre andra vassa offensiva spelare och dessutom är Lukebakio tillbaka i träning efter sin corona. Mål lär Hertha producera. Freiburg har inget att spela för, men kommer inte ge slaget förlorat för det. Christian Streich är en mästerlig tränare som vet hur han ska motivera sina spelare. De spelade 1-1 mot formstarka Hoffenheim i helgen och innan dess besegrades stryklaget Schalke 04 med hela 4-0. Szalai, Petersen och Grifo vet alla vart målet är beläget och dessutom är unge bosniern Demirovic en intressant lirare. När lagen möttes i höstas vann Freiburg med 4-1. Ett desperat Hertha lär göra en bättre insats nu men jag tror att båda lagen gör mål igen, något som varit fallet i fyra av de fem senaste inbördes mötena. 1,76 är taget på den saken. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,76

Tävling: Bundesliga

Plats: Olympiastadion

Tid: 18.30 Arsenal - Villarreal: Hemmaseger @ 1,84 Allt som kunde gå fel gick fel när Arsenal reste till Spanien förra veckan. Att The Gunners fortfarande är med i dubbelmötet är dock något de kan dra styrka ur. 1-2 är inget katastrofresultat, det räcker som bekant med att vinna med 1-0 här för att ta sig vidare. Aubameyang spelade helgens ligamatch mot Newcastle och noterades för ett mål. Strikern från Gabon lär få chansen från start igen. Arsenal har ett mycket kompetent lag på pappret och vad de kan när allt fungerar såg vi i bortamötet med Slavia Prag som slutade 4-0. Villarreal leds av Unai Emery som har varit i final i Europa League fyra gånger redan, en gång med Arsenal. Han vet hur man lyckas i den här turneringen, men får nu klara sig utan avstängda Capoue och skadade Foyth. Två spelare som utmärkte sig i det första mötet. När de har kniven mot strupen har Arsenal på något märkligt sätt lyckats krångla sig ur greppet tidigare under turneringen och jag är inne på att de gör det igen. På Topptipset streckas ettan för hårt för att lämnas ensam, men oddset 1,84 tycker jag är tillräckligt bra för att hugga. Spel: Hemmaseger @ 1,84

Tävling: Europa League

Plats: Emirates

Tid: 21.00 Roma - Manchester United: Bortaseger @ 1,89 Vilken mardrömskväll Roma hade i Manchester förra veckan. Trots 2-1 i paus föll italienarna med galna 2-6. Nu står det klart att Mourinho tar över laget till sommaren och frågan är vart klubben tar vägen från här. Prio 1 lär i alla fall vara att säkra en Europaplats till nästa säsong och då är söndagens möte med Crotone oerhört viktigt. Frågan är hur hårt de skadedrabbade värdarna egentligen tar på denna retur som i praktiken är betydelselös. Manchester United har fräscha ben efter att deras helgmatch mot Liverpool ställdes in och endast Martial saknas. Solskjaer roterar säkert en del, men kommer ändå mönstra en urstark elva som kommer ta tag i taktpinnen mot ett Roma som inte alls hänger ihop. Spelsugna lirare som James, Greenwood och Van de Beek kommer löpa sönder hemmalaget. Även här bör det garderas på Topptipset, men precis som med Arsenal tycker jag att oddset är lite väl högt. 1,89 på den raka bortasegern är ett givet inslag på min trippel. Spel: Bortaseger @ 1,89

Tävling: Europa League

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 21.00 Trippeln Hertha Berlin - Freiburg: Båda lagen gör mål @ 1,76

Arsenal - Villarreal: Hemmaseger @ 1,84

Roma - Manchester United: Bortaseger @ 1,89

Totalt odds: 6,12 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: