"Efter Svanbergs målsuccé - ny målrik match väntas"

Spelstopp: 20.30 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach: Bortaseger @ 2,19 Hoffenheim har spelat två raka 0-0-matcher mot tufft motstånd. Först var det Bayer Leverkusen som fick lämna ifrån sig poäng innan Hoffenheim i helgen tog en pinne i den mycket tuffa bortamatchen mot RB Leipzig. Richards och Posch gjorde ett jättejobb i försvaret, men framåt hade Kramaric och de andra inte mycket vettigt att jobba med. Faktum är att Hoffenheim inte har haft ett enda skott på mål i dessa två fajter. Borussia Mönchengladbach såg å sin sida riktigt bra ut i 4-0-segern över Champions League-jagande Eintracht Frankfurt. Ett lag vars tränare, Adi Hütter, är klar för Borussia efter säsongen. Elva mål framåt på de fyra senaste omgångarna visar att Mönchengladbach har växlat upp igen. Thuram, Pléa, Hofmann och Embolo är väldigt svåra att stoppa. Gästerna vann med 3-0 senast de var på besök på den här arenan och jag tror vi får se ett bortalag som tar tag i matchen från start. Den raka bortasegern finns till 2,19 och det är lite väl högt. Den plockas. Spel: Bortaseger @ 2,19

Tävling: Bundesliga

Plats: PreZero Arena

Tid: 20.30 Bologna - Torino: Över 2,5 mål @ 1,82 Mattias Svanberg hade en härlig söndag när hans Bologna ställdes mot Spezia. 4-1 vann de rödblå med och den svenska mittfältaren satte dit matchens två sista mål. Framåt känns Bologna väldigt spännande med namn som Barrow, Orsolini, Palacio och Soriano framför Svanberg. Bakåt har det dock trillat in någon boll för mycket. 47 insläppta är den näst sämsta noteringen av de elva främsta lagen. Torino går med stormsteg mot nytt kontrakt efter att ha plockat sju pinnar på sina tre senaste matcher. Mot Roma vände och vann Tjurarna med 3-1 efter en mycket stark andra halvlek. Ansaldi var vass på kanten då medan Belotti som alltid var nyttig på topp. Både Zaza och Sanabria nätade vilket gör att Torino har valmöjligheter längst fram. De går knappast mållösa från den här matchen heller. Torino har gått över 2,5 mål i fem av sina sju senaste matcher och när de nu ställs mot ett frejdigt Bologna som kan spela avslappnat känns det som att vi får se en hel del mål. Över 2,5 baljor spelas till höga 1,82. Spel: Över 2,5 mål @ 1,82

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Renato Dall’Ara

Tid: 20.45

TV: Cmore Live 4 och Cmore Crotone - Sampdoria: Över 2,5 mål @ 1,64 Crotone kommer åka ur Serie A. Det har stått klart en längre period och med 15 poäng upp till säker mark är snart också det teoretiska hoppet släckt. Crotone har dock spelat en väldigt underhållande fotboll en längre period och nätat tio gånger på sina fem senaste matcher. Tyvärr har de samtidigt släppt in 15 baljor och därmed torskat alla. Simy, Ounas, Messias och de andra är sylvassa framåt, men 79 insläppta mål på 31 omgångar är såklart alldeles för dåligt. Sampdoria vände 0-1 till 3-1 i sin senaste ligamatch. Gabbiadini och Keita hoppade in och var nyttiga i den andra halvleken. Quagliarella var kvar på bänken och där har Sampdoria ett hyfsat sparkapital. Bakåt får Ranieri klara sig utan japanen Yoshida som är avstängd. En viktig pjäs i de bakre leden och något som säkerligen kommer störa gästerna. Sampdoria vann med 3-1 när lagen möttes i Genua under hösten och med tanke på hur målglada värdarna har varit under hela våren lär det bli en hel del baljor igen. Överspelet plockas till godkända 1,64. Spel: Över 2,5 mål @ 1,64

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Ezio Scida

Tid: 20.45

TV:Cmore Trippeln Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach: Bortaseger @ 2,19

Bologna - Torino: Över 2,5 mål @ 1,82

Crotone - Sampdoria: Över 2,5 mål @ 1,64

Totalt odds: 6,53 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: