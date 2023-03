Efter urladdningen - Djurgården missar cupfinal

Spelstopp söndag: 14.59

Häcken - Djurgården: Hemmaseger @ 2,06 (till Oddset)

Djurgårdens förväntade urladdning mot Lech Poznan slutade i torsdags i ett antiklimax. Marcus Danielsons utvisning grusade förhoppningarna om en vändning och till slut torskade stockholmarna dubbelmötet med totalt 0-5. Resan dit var stundtals magisk, men med sargade självförtroenden och dessutom 120 minuter mot Malmö FF i benen finns risk för att gästerna inte orkar komma upp i nivå i semifinalen mot Häcken. Lägg därtill att skicklige Moros Gracia dras med skadebekymmer.

Häcken har i sin tur fått ladda upp i lugn och ro efter utskåpningen av IFK Norrköping (3-0). Getingarna var flera nummer större än Peking där tvillingarna Gustafson dominerade det centrala mittfältet. Rygaard Jensen startade inte senast men dansken lär vara tillbaka i elvan denna söndag. Tillsammans med Traoré och Sadiq samt tidigare nämnda tvillingar finns oerhört mycket offensiv spets i Högmos offensiv som jag tror att Djurgården får svårt att hantera.

Blåränderna har visat moralisk styrka under våren men här tar den fysiska nackdelen ut sin rätt. När ettan går att få till över två gånger såsen slår jag till. Häcken till final!

Spel: Hemmaseger @ 2,06

Tävling: Svenska Cupen

Plats: Bravida Arena

Tid: 15.00

TV: C MORE Fotboll, C MORE Stream

Bayer Leverkusen - Bayern München: Över 3,5 mål @ 2,02 (till Oddset)

Bayer Leverkusen och Bayern München är båda kvar i Europaspelet där de sistnämnda lottades mot Manchester City i Champions League. Wow! Bayer Leverkusen ska i sin tur tampas med Royale Union SG i Europa League efter att i torsdags ha säkrat avancemanget mot Ferencváros. 2-0-segern i Ungern var helt i sin ordning men kort vila och en resa i benen gör att jag flaggar för slitna ben denna söndag. Mål kan värdarna göra även om Schick ser ut att saknas, men det kan gå undan även på andra hållet.

Bayern München kommer närmast från 5-3 mot Augsburg och att påstå att det var en fullständigt galen match är en underdrift. Båda lagen kom upp i långt över 2,0 xG och jag blir inte förvånad om samma tema fortsätter på BayArena. Nagelsmanns offensiv behöver knappast någon närmare introduktion, men den högt stående backlinjen riskerar samtidigt att blottas av spelare som Diaby, Wirtz, Azmoun och Frimpong.

Bayern vann det vändande mötet med 4-0 efter en överkörning (3-0) i den första halvleken, men här tror jag att gästerna får större problem. Jag släpper dock inte måltemat. Över 3,5 mål klickas till 2,02.

Spel: Över 3,5 mål @ 2,02

Tävling: Bundesliga

Plats: BayArena

Tid: 17.30

Reims - Marseille: Under 2,5 mål @ 1,95

Det är ingen nådig resa som Will Still och dennes Reims har gjort. Den olicensierade 30-åringen har inte förlorat någon av de 19 ligamatcher han coachat värdarna i och trots att Reims får betala böter för varje kamp Still styr börjar de närma sig Europaplatserna. Defensiven är snuskigt disciplinerad vilket inte minst bevisades mot Monaco. En av ligans klart bästa offensiver hölls ner till blott 1,1 xGA och 1-0-segern var rättvis sett till matchbilden.

Jag blir inte förvånad om Reims ser till att även Marseille får problem med att hitta nätet på Stade Auguste-Delaune. Bara 2-2 mot Strasbourg innebar att gästerna numera är tio poäng bakom PSG, något som gör att det i princip blir omöjligt att nå ligatiteln. I samma match blev Balerdi utvisad och sedan tidigare finns även Harit på skadelistan. Utan dessa fungerar inte Les Olympiens som bäst och under återstoden av säsongen handlar det enbart om att hålla jagande lag bakom sig.

Jag håller krysset som hyfsat troligt och då är det sällan fel att blicka mot ett underspel. Under 2,5 mål går att få till 1,95 och det anser jag vara för bra för att missa.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,95

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Auguste-Delaune

Tid: 20.45

Trippeln (till Oddset)

Häcken - Djurgården: Hemmaseger @ 2,06

Bayer Leverkusen - Bayern München: Över 3,5 mål @ 2,04

Reims - Marseille: Under 2,5 mål @ 1,97

Totalt odds: 8,27

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

RYGGA TRIPPELN HÄR - TILL ODDSET