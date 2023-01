Efter uttåget - Milan bjuder på målkalas

Spelstopp lördag 14 januari: 17.59 Lecce - Milan: Över 2,5 mål @ 1,99 Pioli passade på att rotera i sitt manskap när Torino väntade i onsdagens Coppa Italia. Då lyckades inte de rödsvarta bryta ner köttmuren från Turin trots spel med en man mer under stora delar av matchen. Det blev förlust i förlängningen av den matchen, men det ska inte dras för stora växlar av det. Nu lär Leao och Giroud komma in från start igen och den duon har alltid mål i sig. Lecce avslutade med tre raka omgångar utan förlust innan uppehållet och har sedan dess tagit fyra poäng på sina två ligamatcher. Förra hemmamatchen slutade med en 2-1-seger mot Lazio efter mål av Colombo och Strefezza. En målfarlig duo som kommer få sina chanser här också. Milan lär dominera matchbilden trots bortaplan, men det kan passa värdarna ganska bra. Jag ser framför mig ett Milan som vill rivstarta efter debaclet tidigare i veckan och Lecce får svårt att hänga med. När hemmalaget växer in i matchen ska de dock ses med vettig chans att spräcka nollan. Över 2,5 mål står i höga 1,99 och det är för bra för att låta bli. Spel: Över 2,5 mål @ 1,99

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Via del Mare

Tid: 18.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Real Sociedad - Athletic Bilbao: Under 2,5 mål @ 1,62 Det är få lag i La Liga som kan prestera så fin fotboll som Athletic Bilbao, men det måste vara vansinnigt irriterande att hålla på de rödvita. Stort bollinnehav och fina kombinationer leder allt för ofta till ingenting. Bröderna Williams är kvicka, men inga stora målskyttar. Det blev också 0-0 mot Osasuna i den senaste ligafajten. Bakåt ser det däremot stabilt ut med Unai Simón som säker sista utpost. Real Sociedad ligger tryggt på en Champions League-plats efter två raka 2-0-segrar efter uppehållet. Offensivt ser det spännande ut med Sörloth, Silva, Illarramendi, Kubo och Oyarzabal som äntligen är tillbaka från sin allvarliga skada. Även Sociedad är dock ett lag som sätter defensiven först och i detta derby lär det snarare bli riskminimering än hela havet stormar. Fyra av de fem senaste mötena mellan lagen har gått under 2,5 mål och jag tror det bli en tillknäppt tillställning vi får bevittna denna lördag. Underspelet passar då bra till godkända 1,62. Spel: Under 2,5 mål @ 1,62

Tävling: La LIga

Plats: Reale Arena

Tid: 21.00

TV: Cmore och Cmore Fotboll RYGGA TRIPPELN HÄR Ajax - Twente: Båda lagen gör mål @ 1,64 Ajax har fyra raka omgångar i Eredivisie utan seger. Det händer verkligen inte ofta. En milslång skadelista är en av anledningarna och här saknas bland annat Timber i backlinjen. Då ser det skakigt ut. Rensch är inte mogen att vara försvarschef. Offensivt finns det däremot i vanlig ordning gott om klasslirare trots alla skador. Klaassen, Tadic och Conceicao ska kunna hitta nätet i Amsterdam. Twente ligger bara en pinne bakom Ajax i tabellen och har sju raka tävlingsmatcher utan förlust. Försvaret har varit seriens tätaste med endast nio insläppta på 15 ligamatcher. Pröpper gör det riktigt bra i backlinjen. På topp har van Wolfswinkel fått en nytändning och är en tänkbar matchvinnare. Cerny, med ett förflutet i Ajax, vill dessutom säkerligen visa att han skulle ha en tröja i detta hemmalag. Båda lagen har gjort mål i sju av de åtta senaste inbördes mötena och det åttonde slutade 5-0 till Ajax. De siffrorna kommer vi inte vara i närheten av nu. Däremot tror jag båda lagen får jubla efter nätkänningar och 1,64 är ett fint odds på den saken. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,64

Tävling: Eredivisie

Plats: Johan Cruijff Arena

Totalt odds: 5,28