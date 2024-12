“El Sackico” - ödesmatch väntar ikväll

Spelstopp: 20.59

Getafe - Espanyol: Hemmaseger @ 1,84

Getafe är ett minst sagt speciellt fall i La Liga. Pep Bordalás gäng är som vanligt iögonfallande för sin fysiska spelstil som ibland tenderar att gå över gränsen, men jag fångar istället en annan faktor som utmärker sig från mängden. Nämligen Getafes Expected Points. Värdarnas tabellplacering i bottenstriden gör inte mycket väsen av sig, men sett till xPTS – förväntat antal inspelade poäng – borde de snarare kriga om Europaplatserna.

Med en sanslös mängd retroaktiv utdelning i korten spår jag en ljus vinter för Getafe så länge Bordalás skruvar upp offensiven. Bara ett litet hack räcker. Espanyol har inte alls samma styrka i sin underliggande statistik. Katalanerna har bara tagit en enda poäng på sju försök utanför hemtrakterna och har inte i närheten av samma Expected Points som Getafe.

Bordalás mannar spelar bättre fotboll än måndagens kombattanter och här tror jag att det vänder åt rätt håll. Ettan spelas till drygt 1,85.

Spel: Hemmaseger @ 1,84

Tävling: La Liga

Plats: Coliseum Alfonso Pérez

Tid: 21.00

TV: TV4 Fotboll, TV4 Play

West Ham - Wolverhampton: Hemmaseger @ 1,94

“El Sackico” står för dörren på London Stadium där West Ham och Wolverhampton går i klinch denna måndag. Den förlorande tränaren kan mycket väl få lämna sin post och jag tror att Gary O’Neil ligger mest pyrt till. Wolverhampton är ett lag jag inte håller särskilt högt och O’Neils oförmåga att få organisationen att fungera är onekligen en enorm nackdel för de tillresta.

West Ham har enligt mig klart bättre förutsättningar och med spelare som Bowen och Kudus ska de hemmahörande kunna luckra upp ett skakigt Wolverhampton så länge insatsen är ansenlig. Det går såklart att sätta frågetecken även för Lopetegui och dennes tränargärning i huvudstaden, men när allt ställs på sin spets är hemmaplan och ett mer slagkraftigt material klara faktorer i West Hams favör.

Nu eller aldrig är känslan kring denna fight och då tar sig West Ham i kragen. 1,94 den raka ettan är taget alla dagar i veckan.

Spel: Hemmaseger @ 1,94

Tävling: Premier League

Plats: London Stadium

Tid: 21.00

Northampton - Peterborough: Över 2,5 mål @ 1,56

17 omgångar in i League One har Peterborough skrapat ihop en total målskillnad i stil med en rafflande handbollsmatch. 32-30(!) är anmärkningsvärda siffror som säger att The Posh kan slå vilket lag som helst i den engelska tredjeligan om offensiven har sin dag. Med det sagt kan Darren Fergusons manskap också trilla ner i klaveret oavsett vem som står på andra sidan.

Jag stänger inte dörren för att Peterborough kan få problem på Sixfields Stadium där Northampton möter upp. Inte minst då värdföreningen lär komma ruskigt revanschsugna till denna akt efter två raka förluster i ligaspelet. Offensiven har verkligen inte rosat marknaden men här vill jag föra till protokollet att Northampton ges en på förhand väldigt passande matchbild.

Peterborough bjuder på stora ytor i de bakre leden och jag väljer att luta mig mot ett överspel i tredjeligan. Över 2,5 mål klickas till nära 1,60.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,56

Tävling: League One

Plats: Sixfields Stadium

Tid: 21.00

Trippeln

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.