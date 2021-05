"EM-genrep - Sveriges motstånd laddar upp med mål"

Spelstopp: 17:59 Kroatien - Armenien: Armenien +2 @ 2,20 Silvermedaljörerna från VM 2018 har upplevt något av en baksmälla sedan dess. Kroatien har bland annat haft svårt att hitta en värdig ersättare till Mario Mandzukic. Förbundskaptenen Zlatko Dalic har varit ute i media och satt press på Bruno Petkovic att han måste leverera i EM, men än så länge är anfallaren från Dinamo Zagreb inte på Mandzukic nivå. Sparsamt med speltid lär ges till Modric, Brozovic och Kovacic som alla måste vara fullt friska om Kroatien ska gå långt i sommarens mästerskap. Kroaterna torskade den inledande VM-kvalmatchen mot Slovenien med 0-1 och mot ett lågt sittande Armenien tror jag att värdarna kan få liknande problem. Joaquín Caparrós manskap har tagit enorma kliv i utvecklingen, något som inte minst syntes i det nyligen inledda VM-kvalet där Armenien slog Liechtenstein, Island och Rumänien med totalt 6-2. Det är resultat som fått folket att drömma och jag är övertygad om att armenierna ska kunna bjuda upp till dans även här. Jag blickar mot gästernas håll och fastnar för Armenien +2 (trevägs), ett spel som tillåter gästerna att förlora med en boll för att rättas grönt. Till över två gånger fläsket är det ett smarrigt lir. Spel: Armenien +2 @ 2,20

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Stadion Gradski vrt

Tid: 18:00

TV: C MORE Stream Sundsvall - Jönköpings Södra: Över 2,5 mål @ 1,92 Landslagsfotboll ska inte spelas på NP3 Arena, men det här blir å andra sidan den första matchen i svensk elitfotboll som tillåter 500 åskådare på plats. Många bäckar små som det så fint heter och höga på ångorna från publikens närvaro lutar jag åt att Sundsvall och Jönköpings Södra trampar gasen i botten från start. Giffarna visar toppform för dagen och med 13 inspelade poäng av de senaste 15 möjliga är humöret på topp hos Åhnstrands gäng. Pontus Engblom och Linus Hallenius är Superettans bästa anfallspar och duon har dessutom fått sällskap av 17-årige Johan Bengtsson. Med sina fyra pytsar är Bengtsson med i skytteligatoppen och härjar. Sju insläppta mål på sju spelade matcher vittnar dock också om att det titt som tätt rinner till åt andra hållet och här får Sundsvall en tuff uppgift framför sig. Jönköpings Södra spåddes inför säsongen befinna sig betydligt högre upp efter sju spelade matcher, men inledningen har inte varit vad Patric Jildefalk och company önskat sig. Med det sagt fick besökarna mer eller mindre proppen ur senast mot Landskrona (3-1) och stärkta efter viktorian ska Jönkan kunna stå upp bra även här. Omondi och Book är två lirare som är kapabla att åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite. Målrik spås drabbningen i Medelpad bli och jag blir glatt överraskad när över 2,5 mål finns att hämta till strax under två gånger pengarna. Det spelet blir omgående en del av trippeln. Spel: Över 2,5 mål @ 1,92

Tävling: Superettan

Plats: NP3 Arena

Tid: 18:30 Polen - Ryssland: Båda lagen gör mål @ 1,82 Trippelns sista del hämtas från Wroclaw där Polen och Ryssland ska slipa på formen till kommande EM. Paulo Sousa är relativt nytillträdd på posten som polsk förbundskapten och inledningen på portugisens äventyr har, för att tala klarspråk, varit blek. De tre VM-kvalmatcherna mot Ungern, Andorra och England resulterade i en vinst, en oavgjord och en förlust, något Sousa och company inte kan vara helt tillfreds med. Nu gäller det att snabbt få ihop ett hållbart och effektivt spelsätt innan EM drar igång och här bör värdarna åtminstone kunna få en boll i nät. Det räcker med en halvtaskig chans för Lewandowski. Den bedriften ska även gästande Ryssland klara av. Stanislav Cherchesov lotsar fortfarande moderlandet med sin föredömliga mustasch som signum och till sitt förfogande har han kvalitativa lirare som Dzyuba, Golovin, Miranchuk och Cheryshev. Hur mycket eller lite speltid som ges till var och en av nämnda herrar återstår att se, men att det finns spets i detta Ryssland råder det inga tvivel om. Full körning är inte att vänta från något av lagen, men då respektive defensiv svajat den senaste tiden samtidigt som det finns mycket offensiv kraft på plan tror jag ändå att vi kommer att få se nätrassel från båda aktörerna. Båda lagen gör mål till över 1,80 är ett spel jag gillar. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,82

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Stadion Miejski

Tid: 20:45

TV: C MORE Fotboll, TV12, C MORE Stream Trippeln Kroatien - Armenien: Armenien +2 @ 2,20

Sundsvall - Jönköpings Södra: Över 2,5 mål @ 1,92

Polen - Ryssland: Båda lagen gör mål @ 1,82 Totalt odds: 7,68 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.