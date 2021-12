"En av de hetaste matcherna i ligan spelas ikväll"

Spelstopp: 20.29 Köln - Augsburg: Över 2,5 mål @ 1,65 Köln gör en betydligt starkare höst än i fjol och kommer närmast från fyra raka matcher utan förlust. 1-1 mot Arminia Bielefeld var kanske inte Kölns starkaste match för säsongen, men de såg återigen stabila ut. Framåt finns det fina spelare som Duda, Kainz, Modeste och inte minst Sebastian Andersson som mycket väl kan hitta nätet under fredagen. Bakåt har det sett något sämre ut och värdarna har släppt in mål i fem raka matcher. Augsburg ligger på negativ kvalplats inför den 15:e omgången som spelas till helgen. 25 insläppta är inte bra nog och det blev tre nya baljor i baken i hemmamötet mot nykomlingen Bochum. 2-3 slutade den matchen efter att Augsburg legat under med 0-3 i paus. Gregoritsch hoppade in och satte dit en boll när Augsburg nästan kom ikapp och det är en spelare som bör få mer speltid. Dessutom är Niederlechner helt återställd efter sin skada. Två duktiga målskyttar. När lagen möttes i april slutade det 3-2 till Köln och jag ser en målrik och underhållande batalj framför mig igen. Båda lagen snittar över 2,5 mål per match denna säsong och då är det överspelet som klickas i till hyfsade 1,65. Spel: Över 2,5 mål @ 1,65

Tävling: Bundesliga

Plats: RheinEnergieStadion

Tid: 20.30 Genoa - Sampdoria: Över 2,5 mål @ 2,03 Derby della Lanterna ska spelas under fredagen och det är en av de hetaste matcherna i den italienska fotbollen. Det är också två lag som är i behov av poäng i det undre skiktet av Serie A. Genoa var som väntat chanslösa borta mot Juventus och har 13 raka omgångar utan seger. Skadeläget är tufft och spelare som Criscito, Sturaro ocb Destro riskerar alla att saknas. Bianchi och Ekuban behöver ställa in siktet om det ska bli några mål. Sampdoria ligger på säker mark i tabellen, men bara fem pinnar före Genoa. I sin senaste match släppte Doria in tre mål hemma mot Lazio redan i den första halvleken. Matchen slutade 1-3 till sist och spelare som Ekdal och Thorsby behöver ta tag i mittfältet på ett annat sätt nu. I försvaret är åtminstone Colley tillbaka från avstängning. Framåt finns det massor av klass i spelare som Gabbiadini, Candreva, Caputo och Quagliarella. De bör kunna hitta nätet mot ett mediokert Genoa. Sampdoria har gått över 2,5 mål i 13 av sina 14 senaste matcher medan Genoa snittar exakt tre mål per match under hösten. Två ihåliga försvar borgar för att det rasslar till i nätet ett antal gånger denna fredag också. Vi erbjuds 2,03 på att det ska bli minst tre mål i derbyt och det är för bra för att låta bli. Spel: Över 2,5 mål @ 2,03

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Luigi Ferraris

Tid: 20.45

TV: Cmore Fotboll och Cmore Brentford - Watford: Över 2,5 mål @ 1,93 Det ska spelas ett nykomlingsmöte på Brentford Community Stadium denna fredag. Watford har haft svårt att vinna fotbollsmatcher även efter att Claudio Ranieri tog över som tränare. Framförallt släpper de in väldigt många mål, närmare bestämt nio på de tre senaste matcherna. Det ska dock sägas att The Hornets under den perioden ställts mot Leicester, Manchester City och Chelsea och faktiskt har nätat mot samtliga. Joshua King, Emmanuel Dennis och Joao Pedro är en trio vassa spelare som blir något att bita i för Pontus Janssons och hans Brentford. De rödvita kommer från en 2-2-match mot Leeds där Brentford släppte in kvitteringen djupt inne på övertiden. Bittert för The Bees som stod för en stark bortamatch. Canos nätade, men blev också varnad och är därmed avstängd nu. Med Toney borta på grund av corona har Thomas Frank en del att fundera över. Skadeläget hos Brentford gör att Watford känns snäppet vassare, men med tanke på hur mycket mål de släpper in går det inte att lita på besökarna. Watford har fyra raka målrika bataljer i ryggen och det blir ett antal fullträffar här också. Överspelet klickas i till höga 1,93. Spel: Över 2,5 mål @ 1,93

Tävling: Premier League

Plats: Brentford Community Stadium

Tid: 21.00 Trippeln Köln - Augsburg: Hemmaseger @ 1,65

Genoa - Sampdoria: Över 2,5 mål @ 2,03

Brentford - Watford: Över 2,5 mål @ 1,93

Totalt odds: 6,46 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.