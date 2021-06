Spelstopp: 17:59 Schweiz - Turkiet: Över 2,5 mål @ 1,78 Schweiz hade inte en suck mot Italien och förutom att fina framgångar skördades på spelen i den matchen innebar också 0-3 i brakan att Schweiz måste vinna mot Turkiet för att ha chans på avancemang. Mål måste därmed göras och såsom turkarnas försvar uppträtt hittills lär det vattnas i munnen på spelare som Shaqiri, Embolo och Seferovic. Har trion en bra dag får Turkiet svårt att freda det egna målet. Samtidigt har defensiven inte rosat marknaden hittills och Vladimir Petkovic och company går inte helt säkra mot en opponent som måste trampa en ursinnig gas i botten i Baku. Efter 0-3 mot Italien och 0-2 mot Wales ska det mycket till för att Turkiet ska gå vidare från gruppen, men med det sagt finns fortfarande en minimal chans till avancemang. För att lyckas med det behöver turkarna blåsa på framåt så det står härliga till och nu är det hög tid för spelare som Calhanoglu, Ünder och inte minst Yilmaz att steppa upp. Kunnandet är det inget fel på hos nämnda lirare, men bakåt har Senol Günes lärjungar inte hållit önskvärd nivå. Det har läckt in mål från alla möjliga håll och kanter i den turkiska båten. En målfest ligger i luften och jag har svårt att se detta stanna under 2,5 mål. Således liras över 2,5 baljor till 1,78. Ett odds som lär droppa närmare avspark. Framåt, aktörer! Spel: Över 2,5 mål @ 1,78

Tävling: EM

Plats: Baku Olympic Stadium

Tid: 18:00 Italien - Wales: Under 2,5 mål @ 1,73 Italien har levererat förstklassig fotboll i de två inledande gruppspelsmatcherna och noterade för maximala sex poäng tillåts därför italienarna en lugnare historia när Wales kommer på besök. Roberto Mancini förväntas rotera på ett par positioner och även om offensiven glänst (totalt 6-0 i målskillnad) i tidigare matcher tror jag snarare att en städad och mer återhållsam prestation hänger i luften i Rom. En eller fler poäng säkrar gruppsegern och en, av allt att döma, lättare lottning i åttondelsfinalen. Det tror jag inte att Italien misslyckas med. Wales har via ett först och främst starkt försvar lagt grunden till avancemang, men Bale, Moore och Ramsey förtjänar absolut också ett omnämnande för deras bravader i offensiv riktning. Trion kommer dock inte att få lika stora ytor att operera på mot ett välorganiserat Italien och jag är tämligen övertygad om att gästerna är nöjda med den pinne de inleder matchen med. Den säkrar andraplatsen och i så fall en åttondel mot Ryssland, Finland eller Danmark istället för en strid mot någon av segrarna i Grupp B, E eller F. Mycket talar för en målsnål drabbning i den eviga staden och jag hugger under 2,5 mål till fullt godkända 1,73. Spel: Under 2,5 mål @ 1,73

Tävling: EM

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 18:00 Spelen Schweiz - Turkiet: Över 2,5 mål @ 1,78

Italien - Wales: Under 2,5 mål @ 1,73 Totalt odds: 3,07 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.