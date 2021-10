"England bjuder på ett ordentligt målkalas"

VM-kvalet rullar vidare under lördagen och jag ska titta till två av Europas bästa landslag som båda förväntas ta storsegrar. England vräker in mål mot Andorra medan Danmark tar en i raden av storsegrar under detta kvalet. Innan dess ska vi ta en titt på en förmodat målsnål historia när de trubbiga gängen Azerbajdzjan och Irland drabbar samman. Let's go!

Spelstopp: 17.59 Azerbajdzjan - Irland: Under 1,5 mål @ 2,36 Irland gör ett fullständigt uselt kval där de endast har skrapat ihop två poäng efter fem omgångar. Bland alla bottennapp som finns att välja mellan märks 1-1 mot Azerbajdzjan och 0-1 mot Luxemburg, två matcher som faktiskt spelats i Dublin. Nu får The Boys in Green klara sig utan rutinerade herrar som kapten Coleman och Shane Long. Det lär märkas i det offensiva spelet. Azerbajdzjan har en vass lirare i Mahir Emreli som till vardags spottar in mål i den polska ligan. I övrigt plockas större delen av truppen från den inhemska ligan. Det gör att spelarna känner till varandra väl och hemma i Baku är de inte enkla att bryta ner. Här pressade de Serbien men föll efter att ha släppt in ett mål med tio minuter kvar att spela. Azerbajdzjan kan mycket väl hålla ett trubbigt Irland stången under ganska lång tid. Detta är verkligen inte det sexigaste mötet under fredagen och jag tror det blir ett ställningskrig från start till mål. Det är inte alls otänkbart att det tickar 0-0 länge och här lockas jag av under 1,5 mål till höga 2,36. Den tar vi! Spel: Under 1,5 mål @ 2,36

TV: Cmore Moldavien - Danmark: Danmark -2 @ 1,90 Danmark imponerade under EM, men frågan är om inte prestationen i VM-kvalet smäller ännu högre. Sex matcher har gett 18 poäng och galna 22-0 i målskillnad. Under den senaste samlingen var Hjulmands mannar nära att tappa poäng mot Färöarna när den ordinarie startelvan roterades, men löste biffen till sist. Därefter kördes svåra Israel över med 5-0. Moldavien har bara löst en poäng och har inga vidare minnen från match mot Danmark. När lagen ställdes mot varandra i våras tog de nämligen stryk med galna 0-8. De två klart bästa spelarna i landet är Oleg Reabciuk och Artur Ionita. Den sistnämnda är inte med i truppen nu medan Reabciuk är avstängd. Då finns det inte speciellt många spelare av klass kvar hos värdarna. Vi kommer få se ett defensivt inriktat hemmalag på en förmodat ganska svårspelad matta. Danmark är dock tillräckligt bra för att hantera den saken och städar av moldaverna hur enkelt som helst. Seger blir det givetvis och jag tror det blir med minst tre bollars marginal. Något som spelas till 1,90. Spel: Danmark -2 @ 1,90

TV: Sportkanalen och Cmore Andorra - England: England över 3,5 mål @ 1,74 England leder sin kvalgrupp med betryggande marginal och lär ta sig till VM i Qatar. 16 poäng har spelats in på sex omgångar. På tisdag väntar ett lurigt Ungern och därför kommer Southgate lufta sin trupp här. Det betyder dock bara att spelare som Abraham, Watkins, Foden och Lingard kan få chansen från start. De bör vara väldigt sugna på att visa upp sig i den vita tröjan och vi kan räkna med att engelsmännen tar tag i denna match från start. Andorra är vanligtvis en slagpåse, men ligger denna gång bara näst sist i gruppen då även San Marino finns här. Borta mot England stod de emot ganska länge, men föll till sist med 0-4. Nu får värdarna klara sig utan tre defensiva kuggar som alla är avstängda. Marc Vales får sägas vara den största stjärnan hos värdarna och han spelar till vardags i Sandefjord. Det säger det mesta. England kommer givetvis ha runt 80 procent av bollen och skapa mängder av målchanser. Med så många hungriga spelare som vill visa upp sig för Southgate tror jag vi får se målen komma i en strid ström. Att det blir minst fyra till antalet finns till 1,74 och det är tillräckligt bra. Spel: England över 3,5 mål @ 1,74

TV: TV12, Cmore Fotboll och Cmore Trippeln Azerbajdzjan - Irland: Under 1,5 mål @ 2,36

Moldavien - Danmark: Danmark -2 @ 1,90

Andorra - England: England över 3,5 mål @ 1,74

Totalt odds: 7,80 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.