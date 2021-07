"England mot Italien - finalen går till förlängning"

Sommarens stora höjdpunkt når under söndagen sitt slut när Italien och England drabbar samman i EM-finalen. Spelen i semifinalen rättades enligt: två vinster, en push och en förlust och jag hoppas att den fina trenden håller i sig även under mästerskapets sista dag. Jag tror att en försiktig matchbild är att vänta och för första gången detta EM ska jag ge mig in i resultat-djungeln och härja. Häng med!

Spelstopp: 20:59 Italien - England: Asian Över/Under Fulltid: Under 2 mål @ 1,88 Italien har så gott som alltid varit kända för att ha ett starkt försvar och denna upplaga av Gli Azzurri är definitivt inget undantag. Donnarumma utgör en otroligt säker sista utpost och framför sig har bjässen två försvarsgeneraler i form av Chiellini och Bonucci. Den defensiva tridenten är det få lag i världen som kan knäppa på fingrarna. Visserligen hade Italien stora bekymmer i semifinalen mot Spanien där de stundtals var rejält tillbakatryckta, men mot England tror jag att de azurblå ska kunna hålla fortet bättre. England har i sin tur turneringens bästa defensiv så här långt och det är uppenbart att Gareth Southgate valt att prioritera de bakre leden för att ta The Three Lions långt i turneringen. Walker, Stones, Maguire och Shaw är en ruskigt stark backlinje som inte tar några fångar, något som en ganska osäker Jordan Pickford tackar för. Evertons burväktare måste ha en bra afton om guldet ska komma hem. En annan nyckelfaktor blir kampen om mittfältet. Jag blir inte förvånad om Jordan Henderson startar finalen på Declan Rices bekostnad då Liverpool-mittfältaren besitter ett större register än Rice. Det kommer att behövas mot Italiens rörliga trio Verratti, Jorginho och Barella. Summa summarum luktar det enligt mig målsnålt på Wembley och jag lirar därför under 2 mål asian (insatsen tillbaka om det stannar vid två mål) till 1,88 gånger fläsket. Spel: Asian Över/Under Fulltid: Under 2 mål @ 1,88

Tävling: EM

Plats: Wembley Stadium

Tid: 21:00

TV: TV4, C MORE Stream Italien - England: Rätt resultat: 0-0 @ 6,65 Resultatspel är något jag vanligtvis brukar hålla mig ifrån men finalen till ära tycker jag ändå att det kan vara värt en liten tv-peng. Det går att tjata sig trött på respektive lags försvar så här långt, men samtidigt ska också beröm tilldelas där det förtjänas. Bonucci och Chiellini har under flera års tid varit ett av världens allra bästa mittbackspar och fram till finalen har duon knappt satt en fot fel i defensiven. Bakom Juventus-spelarna har Donnarumma skött målvaktssysslan med den äran och på kanterna har Di Lorenzo och Spinazzola också varit framgångsrika. Den sistnämnda kommer inte till spel här då hälsenan rök mot Belgien, men Emerson är en duglig ersättare i min bok. Lyckas Italien stänga luckorna som Spanien utnyttjade i semifinalen blir det inte enkelt för England att hitta vägar igenom. Det blir det däremot inte heller för Italien åt andra hållet. Mikkel Damsgaards frisparksmål är hittills det enda som England släppt in och det är ruskigt starka papper från Southgates mannar. Pickford blir väl skyddad av Walker, Stones, Maguire och Shaw som i sin tur blir väl skyddade av Phillips och Rice. Som jag tidigare nämnt blir jag inte förvånad om Henderson går in från start istället för Rice, men vad gäller defensiven förändras den inte om det bytet sker. Det här kan mycket väl ticka 0-0 länge och just det resultatet är ett jag tror ligger nära till hands efter 90 minuter. Till oddset 6,65 testar jag lyckan på Wembley! Spel: Rätt resultat: 0-0 @ 6,65

Tävling: EM

Plats: Wembley Stadium

Tid: 21:00

TV: TV4, C MORE Stream Spelen Italien - England: Asian Över/Under Fulltid: Under 2 mål @ 1,88

Italien - England: Rätt resultat: 0-0 @ 6,65

Totalt odds: 1,88 och 6,65 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.