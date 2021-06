"England visar fin EM-form"

Spelstopp: 17:59 Danmark - Bosnien och Hercegovina: Danmark -1 @ 2,14 Rent spelmässigt hade Danmark väldiga problem med att hantera Tyskland i onsdags. Die Mannschaft dominerade den första halvleken fullständigt, men i den andra avtog attackerna eftersom rytmen förstördes av väldigt många byten. Nyttig genomkörare för Kasper Hjulmands mannar således, men jag vill också påpeka att danskarna trots allt inte släppte till mängder med farliga målchanser. Centraltrion Schmeichel, Kjaer och Vestergaard var svårforcerad och när Christensen är tillbaka, förmodligen på den sistnämndas bekostnad, blir försvaret än starkare. Mot Bosnien Hercegovina lär dessutom Eriksen, Poulsen, Wind och övriga i offensiven få betydligt mer att göra. Gästerna kommer till Bröndby Stadion utan Dzeko, Pjanic, Kolasinac och Besic. Samtliga är normalt givna i startelvan. Faktum är att Sehic och Krunic är de enda spelarna med över 20 landskamper på meritlistan. Denna samling ges istället ett gäng ynglingar chansen och bland dem märks Malmö FF:s Anel Ahmedhodzic och Adi Nalic. Dennis Hadzikadunic är en annan lirare med förflutet i himmelsblått. Att trion ska kunna stå emot ett Danmark som är angelägna om en stark insats inför EM ser jag inte som troligt. Danmark har sett riktigt starka ut under Kasper Hjulmands ledning och jag tror definitivt att våra grannar i söder kan få ett roligt mästerskap framför sig. Här sätter de tonen inför detsamma. Jag lirar danskarna att vinna med två eller fler mål till en bra bit över två gånger pölsen! Spel: Danmark -1 @ 2,14

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Bröndby Stadion

Tid: 18:00

TV: - England - Rumänien: England -1 @ 1,80 Att matchen mellan England och Österrike stannade vid 1-0 till engelsmännen är ett resultat som bortgår mitt förstånd. Det var rena rama målchanskavalkaden som utspelades på Riverside Stadium och på samma arena ska nu England ta sig an Rumänien innan det är dags för EM. Gareth Southgate lär inte ha varit helt tillfreds med att Österrike tilläts de mest högkaratiga målchanserna senast och jag är övertygad om att förbundskaptenen kräver bättre skärpa från sitt manskap här. Spaltmeter hade kunnats skrivas om värdarnas offensiva hot och jag tror starkt på en bättre målskörd denna afton än i onsdags. Nämnas bör att hemmasegern kommer att streckas stenhårt på Europatipset och där kan det hända att jag gör skillnad på odds och streck. Rumänien torskade i sin tur under lillördagen när Georgien kom på besök. Insatsen var inte mycket att hänga i granen och förutom Tanases hjärnsläpp till utvisning hann även Marin med att missa en straff. Rumänerna har lyckats spela ihop en poäng på deras fyra senaste bortamatcher alla kategorier, ett facit som blir svårt att förbättra i Middlesbrough. Förluster på resande fot mot Island, Norge och Armenien vittnar om vart gästerna trivs bäst. Summa kardemumma talar i princip allt för England denna afton och -1 (trevägs) på De tre lejonen är ett spel jag gillar till 1,80 gånger fläsket. Det bakas in i trippeln! Spel: England -1 @ 1,80

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Riverside Stadium

Tid: 18:00

TV: C MORE Fotboll, TV12, C MORE Stream Belgien - Kroatien: Över 2,5 mål @ 1,69 Belgien stod inte för en insats som skrek EM-guld när de spelade 1-1 mot Grekland i torsdags. Den högt stående backlinjen blev flera gånger blottad av egna misstag och omställningar från grekerna. Där har Roberto Martínez onekligen något att slipa på inför EM. Ett mer spelsuget och påkopplat Belgien är att vänta när Kroatien gästar Bryssel och jag är övertygad om att Lukaku, Mertens, Hazard och Carrasco vill sminka över föregående insats. Kommer nämnda herrar upp i nivå kan det bli åka av för besökarna. Kroatien ska inte underskattas då det finns gott om offensiv kraft även hos Zlatko Dalic manskap. Modric, Perisic, Brekalo och Kramaric är en finurlig kvartett med extremt mycket boll i sig och efter smått pinsamma 1-1 mot Armenien lär gästerna vilja göra klart bättre ifrån sig här. Med tanke på vilka ytor som fanns i det belgiska försvaret senast luktar det inte målsnålt på King Baudouin Stadium denna söndagkväll. Jag kommer då sannerligen att sitta bänkad för att följa detta intressanta genrep. I mitt sällskap har jag ett spel på över 2,5 mål som jag tycker betalar tillräckligt bra för att finnas med på trippeln. 1,69 är taget! Spel: Över 2,5 mål @ 1,69

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: King Baudouin Stadium

Tid: 20:45

TV: C MORE Fotboll, TV12, C MORE Stream Trippeln Danmark - Bosnien och Hercegovina: Danmark -1 @ 2,14

England - Rumänien: England -1 @ 1,80

Belgien - Kroatien: Över 2,5 mål @ 1,69

Totalt odds: 6,50 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.