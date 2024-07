Englands nya mardröm - ännu en finalförlust

Spanien

Det råder ingen tvekan om vilket lag som varit det spelmässigt bästa i EM så här långt. Luis de la Fuente har fått ihop Spanien till ett riktigt spännande lag som blandar både ungt och gammalt. I semin mot Frankrike skiljde det 22 år mellan vänsterbacken Jesus Navas, 38, och stjärnskottet Lamine Yamal, 16. Yamal blev också historisk genom att bli den yngsta målskytten i EM-historien genom sitt fantastiska kvitteringsmål mot Frankrike. En match som jag tycker att Spanien, återigen, dominerade klart och vann rättvist.

Navas kommer dock få kliva åt sidan för en annan rutinerad herre, Daniel Carvajal, som är tillbaka från sin avstängning. Det samma gäller Robin Le Normand som kliver in på mittbacken igen. Således är backlinjen i sin ordinarie ordning vilket så klart är ett plus.

Offensivt så är Dani Olmo glödhet med sina tre mål och två assist i turneringen och Nico Williams fortsätter visa stort självförtroende. Rodri och Fabian Ruiz utgör i sin tur EM:s bästa mittfältspar. Pedri är skadad, men han saknades knappast i semin och Spanien kliver in i den här finalen med en riktigt god känsla.

England

England har varit bespottade under hela EM för sina mediokra insatser. Ändå står de nu här i EM-finalen. En styrka i sig. Visst kan man hävda att engelsmännen fått en drömlottning fram till den här finalen och ännu inte blivit satta på några riktigt hårda prov, men ändå fått kämpa i varje match. Första halvleken mot Nederländerna var dock den klart bästa av The Three Lions i detta mästerskap.

Där fick vi se en helt annan rörelse och kreativitet än tidigare i turneringen. Inte minst Foden var på spelhumör. I den andra halvleken gick England dock tillbaka till gamla synder, blev alldeles för passiva och gav över initiativet. Helt i onödan. Den individuella kvaliteten är dock så hög att de kan lösa vinster även utan något vidare spel. Ollie Watkins bytte av Harry Kane och avgjorde i slutminuten. Här är den stora frågan om England kan spela ut eller fortsätter vara tyngda av stundens allvar?

Matchanalys

Spanien kommer med allra största säkerhet äga mest boll och dominera matchbilden även i finalen. Trots Englands namnkunniga elva så har Spanien varit både en och två nivåer bättre. Rodri och Ruiz kommer vinna det centrala mittfältet och i Yamal, Williams, Olmo och Morata (?) finns det tekniskt kunnande, fart och självförtroende så det räcker och blir över för att avgöra en EM-final.

England har som sagt inte alls blivit testade i detta mästerskap och även om första halvleken mot Nederländerna var ett stort steg framåt så kommer de inte få samma tid med bollen eller samma ytor mot ett klart bättre Spanien. Southgate kommer återigen se sitt lag ligga lågt och ge bort initiativ. Jag tror att det, äntligen, kommer att straffa sig. I min bok talar allt för att Spanien blir 2024 års EM-mästare. Dessutom mycket värdiga sådana.

Rekommenderade spel - till Oddset

Matchens bästa: Spanien vinna under ordinarie tid @ 2,50

Matchens “säkra”: Dani Olmo skott på mål @ 1,98

Högoddsaren: Lamine Yamal slår målgivande passning @ 6,25