"Englands VM-resa tar slut i kvartsfinalen"

England åker ur i kvartsfinal @ 3,00 Gareth Southgate har tagit ut sin trupp till världsmästerskapet i Qatar och det är flera uttagningar som väcker frågetecken. Harry Maguire är med fast han knappt har spelat för Manchester United medan Fikayo Tomori, som är en av Serie A:s bästa försvarare, inte får plats. En märklig värdering av den engelske förbundskaptenen. Dessutom har Southgate tagit ut tre stycken högerbackar, samt Ben White som spelat på den positionen för Arsenal under hela säsongen, men endast en naturlig vänsterback, Luke Shaw, finns med. På samma sätt är det märkligt att konstatera att liknande spelartyper som Phil Foden, Jack Grealish, Mason Mount och James Maddison alla tagit plats. Där hade det varit läge att ta bort en av dessa pjäser och istället plocka in ännu en anfallare som komplement till Kane och Wilson. Varför inte Brentfords Ivan Toney? En annan svaghet är målvaktspositionen där Pickford, Pope och Ramsdale alla är misstagsbenägna. Pickford blir nog valet och visst har han bra fötter, men inläggsspelet är inte det allra bästa. Dessutom sätts ett frågetecken kring det centrala mittfältet där Henderson har varit formsvag och Phillips varit skadad. Jude Bellingham bör ta en stor roll i Qatar. I gruppen ställs britterna mot Iran, Wales och USA och det är såklart tre nationer som de ska ha bakom sig. Det kommer bli mycket prestige både mot Wales och mot USA, men det ska skilja för mycket i kvalité för att de länderna ska kunna utmana engelsmännen om gruppsegern. Jag räknar därför kallt med att Southgates gäng vinner Grupp B. Då ställs de mot tvåan i Grupp A, som består av Nederländerna, Ecuador, Qatar och Senegal, i åttondelsfinal. Vilket lag det än är som de vitklädda ställs mot ska England vara klara favoriter mot. De blir med andra ord kvartsfinal för England. Där tror jag att britterna ställs mot Frankrike och då är det slut på det roliga. De regerande världsmästarna är bättre på alla positioner och slår ut England i kvartsfinal. Att Harry Kane och company åker ut i kvartsfinal står i tre gånger pengarna och det är spelbart. HITTA FLER TIPS I TIPSHÖRNAN