"Europaplats står på spel - målfest att vänta"

Jag har grävt djupt i tunnan för att få fram de finaste oddsen under fredagen. Matcherna hämtas från Danmark, Irland och den svenska Damallsvenskan där Linköping ska ses med ypperlig chans att lösa tre poäng mot jumbon. Spelvärdet är strålande och till drygt sex gånger pengarna kan det minsann smälla till ordentligt. Vi kör igång!

Spelstopp: 18.44 Finn Harps - Sligo Rovers: Bortaseger @ 2,22 Sligo Rovers har tagit över förstaplatsen i den irländska ligan efter fyra raka triumfer. 1-0 borta mot de regerande mästarna Shamrock var ett riktigt styrkebesked från The Bit O’ Reds sida och för tillfället känns Rovers omöjliga att göra mål på. 270 minuters fotboll utan påhälsning i den egna kassen är oerhört imponerande. Framåt är det främst Jordan Gibson som ska göra det. Hittills har engelsmannen noterats för fem fullträffar. Finn Harps sätter stort hopp till Adam Foley som tryckt dit sex baljor under våren. I övrigt är truppen medioker och det lär bli en plats i mitten av tabellen vad det lider. Närmast kommer Harps från en 2-1-seger mot jumbon Waterford. En viktoria som satt väldigt långt inne. På hemmagräset har de fyra raka utan seger och nu väntar en av seriens allra tuffaste uppgifter. Sligo Rovers vann april-mötet mellan lagen med 1-0 i en match som de dominerade fullständigt. Kommer besökarna upp i den nivån igen blir detta en enkelriktad historia. 2,22 är riktigt bra på den raka bortasegern och plockas omgående. Spel: Bortaseger @ 2,22

Tävling: Premier Division

Plats: Finn Park

Tid: 18.45 Aarhus - Aalborg: Över 2,5 mål @ 1,89 Den danska fyran Aarhus går upp mot sjuan Aalborg i en finalmatch om vilket gäng som får spela i nystartade Europa Conference League efter sommaren. AGF dras med en skada på målkungen Patrick Mortensen och det är såklart ett jätteavbräck. Stortalangerna Grönbaek och Ammitzboll är dock två spännande spelare som gästernas försvar får se upp med. Samtidigt läcker Aarhus bakåt. I den avslutande omgången mot Midtjylland blev det fyra bollar i baken. Aalborg kommer fyllda med självförtroende efter 4-0 mot Sönderjyske i sin senaste match. Fossum var fantastisk då med ett mål och en assist. Dessutom fick nederländaren Tom van Weert kröna sin fina insats med en strut. Kusk och Andersen skadade sig båda och det är två tunga avbräck. Det öppnar upp för svenskarna Hiljemark och Prica som vi vet har ett stort spel i sig. Fem av de sju senaste gångerna dessa två lag mötts har det gått över 2,5 mål. Aarhus har dessutom gått över samma lina i fem av sina sex senaste tävlingsmatcher. Trots att det står en Europaplats på spel tror jag vi får se en öppen tillställning med gott om målchanser. 1,89 på överspelet känns riktigt fint. Spel: Över 2,5 mål @ 1,89

Tävling: Kval mot Europa Conference League

Plats: Ceres Park

Tid: 19.00 Växjö - Linköping: Bortaseger @ 1,50 Växjö får det inte att fungera i Allsvenskan. Mot KIF Örebro kom en klar 1-4-förlust och smålänningarna har därmed bara mäktat med en ynka poäng på de sex inledande omgångarna. Det är således en jumbo som tar emot Linköping under fredagen. Växjö har inte varit så pjåkiga bakåt (matchen mot Örebro undantaget), men framåt händer det i stort sett ingenting. Två gjorda mål på sex spelade omgångar är såklart för dåligt. Linköping anförs av legendaren Nilla Fischer och är därmed svårpasserade. Östgötarna har fem raka matcher utan förlust i ryggen där 1-0-segern borta mot Häcken såklart sticker ut lite extra. Förutom Fischer är den nigerianska landslagsspelaren Uchenna Kanu en lirare att hålla ögonen på. Med sina fyra fullträffar delar hon ledningen i skytteligan och visst ska hon kunna hitta nätet även mot ett svagt Växjö. Dessa två lag möttes i cupen för några månader sedan och då vann Linköping med 1-0 efter mål av Kanu. Besökarna har faktiskt vunnit de tre senaste inbördes mötena och ska ses med bra chans att ta ännu en viktoria. 1,50 är hyfsat virke till trippeln. Spel: Bortaseger @ 1,50

Tävling: Damallsvenskan

Plats: Visma Arena'

Totalt odds: 6,29