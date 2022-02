Experten: "Djurgården vinner Svenska cupen"

Svenska Spel värderar Malmö FF som tydliga oddsfavoriter (4,55) och får Di Blåe allt att stämma finns det få lag som kan stå emot skåningarna. Antonio Colak har dock ännu inte ersatts och när dessutom Anel Ahmedhodzic försvunnit till Bordeaux - ingen ersättare är ännu på plats - lockas jag inte ett av spel på förhandsfavoriten. AIK är lika tydliga andrahandsfavoriter, men jag tycker att 5,50 är ett för lågt odds på grabbarna från Solna. Såväl 2018 som 2019 var de svartgula framme i semifinal, men de två senaste åren är en kvartsfinal den bästa noteringen. AIK bör ta sig vidare från gruppen som innehåller Eskilsminne, Örgryte och Örebro, men till guld räcker det inte. Elfsborg, Hammarby och IFK Norrköping är andra lag som vill vara med och bråka om pokalen, men jag ser ingen av utmanarna vara med hela vägen in i kaklet. Elfsborg har tappat viktige Holst och frågetecken finns även för Väisänen, en av Allsvenskans bästa mittbackar, som skadade sig under försäsongen. Hammarby har tappat både Amoo och Aziz Ouattara samtidigt som Cifuentes är ny på tränarposten. Spanjoren kan säkert få bra fart på Bajen, men de regerande cupmästarna återupprepar inte succén från i fjol. IFK Norrköping har förstärkt fint i bland andra Ekpolo och de Brito, men tappen av Björk och Fransson samt att Adegbenro verkar vara på väg bort ställer till det för Norling och övriga. Djurgårdens IF @ 7,10 Någonstans ska ett spel hittas och jag lockas allra mest av oddset på Djurgården. Blåränderna har tappat kuggar som Chilufya och Une Larsson, men Bosse Andersson har agerat tidigt och väl för att både ersätta duon samt att spetsa till truppen. Piotr Johansson och Pierre Bengtsson kommer att lägga beslag på ytterbacksplatserna och det är två spelare av yppersta mått på denna nivå. I de centrala försvarsdelarna finns Ekdal kvar och bredvid honom väntas Löfgren ta plats. Mellan stolparna är Vasyutin klar för ytterligare ett lån, bakom ryssen är Widell Zetterström en av Allsvenskans nästa stormålvakter. Offensivt har Kim och Tolle det väl förspänt, inte minst efter att Victor Edvardsen hämtats in från Degerfors. Var det något Djurgården saknade i fjol var det en utpräglad målskytt, en roll som Edvardsen väntas fylla med råge. Ackompanjerad av Eriksson, Radetinac, Bärkroth, Ademi och nye Wikheim kommer Edvardsen få betydligt fler bollar att jobba med än vad han fick i Degerfors. Att merparten av, förmodligen också hela, Svenska cupen kommer att spelas på konstgräs är en faktor som talar till Djurgårdens favör och jag tycker att Blåränderna sett spännande ut i träningsmatcherna. Segrar mot såväl Rosenborg som Lilleström har stärkt självförtroendet och att tränarduon Bergstrand/Lagerlöf sitter kvar och har fått fila på detaljer i lugn och ro är knappast en nackdel för mitt spelval. 7,10 smakar mumma i gomseglen och jag väljer således att ge Djurgården fullt förtroende när det kommer till vinnare av Svenska cupen!