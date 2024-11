Experten: "Han håller flest nollor i Premier League"

Elva omgångar har avverkats i Premier League vilket är en vettig minimigräns för att förutspå framtiden. Jag har så här långt blivit väldigt imponerad av Liverpool och tror inte att The Reds slår av på takten under vintern. Något förvånande är det defensiven som sticker ut allra mest.

Premier League: Guldhandsken 2024/2025: Alisson Becker @ 8,00

I fjol var Arsenal totalt överlägsna i sin defensiv i Premier League. The Gunners släppte in blott 29 mål på ungefär 32,0 Expected Goals Against och det råder inget tu tal att David Raya har cementerat sig som en av de absolut bästa målvakterna i Premier League.

Spanjoren är klar favorit att ta hem Guldhandsken även i år, men jag tycker att oddset på Raya (2,35) är för lågt för att hålla honom i handen. Ederson kvalar in som andrahandsfavorit till 4,50 gånger pengarna, men utan Rodri och med en åldrande centrallinje tror jag att Manchester City kommer att fortsätta släppa in mål i strid ström.

Liverpool har däremot alla nödvändiga förutsättningar som krävs för att bibehålla sina fina underliggande siffror i defensiven. När Kelleher vaktat målet har Liverpool snittat drygt 1,1 Expected Goals Against per 90 minuter, men när Alisson agerat slips är xGA-siffrorna nere i låga 0,64.

Det bådar onekligen gott och Alisson har dessutom hållit fyra nollor så här långt. Onana toppar listan med fem följt av Sels på fyra samt Raya, Pickford och Pope på tre.

När säsongen går i mål tror jag att Alisson står överst på listan. Brassen har åtminstone goda chanser att lyckas med bedriften en gång på åtta försök. 8,00 gånger pengarna på att Alisson håller flest nollor tycker jag är alldeles för bra för att missa.

Så länge målvakten får hålla sig skadefri – han sägs vara tillbaka kort efter nuvarande landslagsuppehåll – blir Liverpools defensiv verkligen att räkna med hela vägen in i mål.