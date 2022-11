Experten: "Han vinner VM-skytteligan"

Det är de vanliga namnen som är oddsfavoriter till att bli skyttekung. Lägst står Harry Kane till 8 gånger pengarna och det är enkelt att förstå varför. England har fått en enkel grupp med USA, Iran och Wales som motståndare där Lejonen mycket väl kan ösa in mål. Dessutom lägger Kane alla straffar. Jag tror dock inte att England går längre än till max kvartsfinal i mästerskapet och det påverkar såklart möjligheten till att vinna skytteligan. Kane är helt klart ett alternativ, men jag väljer efter mycket om och men bort honom. Brasilien har jag redan rekat ut som världsmästare och där finns det ett par möjliga alternativ. Gabriel Jesus, Neymar och Richarlison tillhör alla oddsfavoriterna. Neymar har jag funderat på då brassen känns formstark och precis som Kane lägger straffarna för sitt lag. 11 gånger är ett okej odds, men jag väljer ändå bort brassen. För den som vill gå på en högoddsare är Gabriel Jesus till 26 gånger insatsen ett tänkbart alternativ, men frågan är om Arsenal-strikern kommer vara helt ordinarie i det stjärnspäckade laget. Benzema och Messi är två andra pjäser som givetvis ska finnas med i toppen, men jag väljer bort de gubbarna till förmån för tre andra drag. Kylian Mpabbé @ 9,00 Frankrike såg skakiga ut under hösten, men kommer till spel i Qatar med en ruggigt stark offensiv även fast Nkunku skadade sig olyckligt för någon dag sedan. Benzema, Griezmann och Giroud finns alla tillgängliga, men det är ingen ur den trion som jag väljer ut. Istället satsar jag fullt ut på Kylian Mbappé till nio gånger pengarna som blir min huvudrek när det kommer till skytteligan. Frankrike har en relativt behaglig grupp med Danmark, Tunisien och Australien som motståndare. Framför allt mot de sistnämnda lär Les Bleus ösa in mål. Mbappé visar fin form med sju mål på sina sex senaste matcher med klubblaget PSG och i landslaget har 23-åringen redan nätat 28 gånger. Turtles-kopian har en snabbhet som få i världsfotbollen kan matcha och i sina bästa stunder har han dessutom avslut av yppersta världsklass. Det blev fyra mål i Ryssland vilket räckte till en delad andraplats i skytteligan då och nu är det dags för PSG:s påläggskalv att göra ett ännu större avtryck i ett världsmästerskap. Leroy Sané @ 41,00 Jag rekade tidigare ut Brasilien som världsmästare med Tyskland som en outsider och även när det kommer till skyttekung har jag en tysk som en outsider. Hansi Flick förfogar över ett ruggigt starkt manskap med en stor svaghet; vem ska göra målen? Med Werner skadad är alternativen på topp ännu färre. Leroy Sané lär få stort förtroende och är med sin snabbhet och aviga spelstil en mardröm för en ytterback att möta. Sané har dessutom bra avslut med båda fötterna och lägger en hel del frisparkar. Får den kvicke kantspringaren en bra start på mästerskapet kan målen mycket väl trilla in i en strid ström och jag tycker 41 gånger pengarna är för högt på Bayern München-liraren. Det är värt en lillpeng. Ferran Torres @ 65,00 Samma fråga som ställdes till Tyskland om vem som ska göra målen kan ställas till Luis Enriques spanska manskap. Álvaro Morata verkar vara svaret på den frågan, men jag ställer mig tveksam till att han levererar. Samtidigt är Spanien ett landslag som har potential att gå långt och då de oftast spelar riktigt fin fotboll får anfallarna en del bollar att jobba med. Då blickar jag mot Ferran Torres som är helt ordinarie i La Furia Roja och som alltid levererar i den spanska landslagströjan. Barcelona-liraren har slagit till 13 gånger på 30 landskamper vilket ger ett riktigt bra målsnitt. Jag utesluter inte att Spanien misslyckas och åker ut redan i gruppen, som jag skrivit på ett annat ställe lockas jag av oddset på att Japan klarar gruppen, men om Spanien spelar på sin högsta nivå är det en potentiell vinnare av den här turneringen. Då kan Ferran Torres mycket väl vara mannen som för nationen dit. 65 gånger är alldeles för högt på att Torres vinner skytteligan! HITTA FLER TIPS I TIPSHÖRNAN