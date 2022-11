Experten: "Här är stora VM-skrällen"

Japan gå vidare från gruppen @ 5,00 Japan jublade inte direkt när grupperna till VM i Qatar lottades och de hamnade tillsammans med Tyskland, Spanien och Costa Rica. Givetvis är Tyskland och Spanien klara favoriter till att ta sig vidare från den gruppen, men jag tycker Japan underskattas lite väl mycket. Japan har varit med i de sex senaste VM-slutspelen och i tre av dessa har de tagit sig till åttondelsfinal. I Ryssland tog de sig vidare som tvåa i sin grupp före länder som Polen och Senegal och väl i åttondelsfinal hade de ett rejält grepp kopplat på Belgien. De blåklädda var dock alldeles för naiva och torskade den matchen efter att ha släppt till en kontring i matchens absoluta slutskede. Då ledde Japan matchen med 2-0 när det återstod 20 minuter att spela. Kvalet hit var inte det allra mest övertygande, men det kändes hela tiden som att japanerna hade en extra växel att lägga in när det behövdes. När alla stjärnor finns tillgängliga är det en imponerande samling spelare som förbundskapten Moriyasu kan få ihop. De allra flesta spelar i europeiska storklubbar och landslaget känns därför bättre rustade taktiskt än på länge. Den stora akilleshälen under många år har varit försvaret. Inte minst på fasta situationer där östasiaterna varit lite för korta i rocken. Här lär dock Schalkes Yoshida och Arsenals Tomiyasu finnas med från start och det är fysiskt starka spelare. Klarar Japan bara av den delen av spelet blir de att räkna med. Det är ett lag som vill ha ett stort bollinnehav och Japan påminner en hel del om Brasilien i sitt sätt att spela fotboll. Ett Brasilien som de pressade i en träningsmatch för några månader sedan. Den kampen slutade 1-0 till brassarna efter mål från straffpunkten. I stort sett samtliga spelare har en extremt fin teknik och de är kapabla att driva bollen i hög fart. Jag såg det mesta av nationens kvalspel och när de fick till det fullt ut var jag extremt imponerad över vilken fin fotboll spelades. Bland de offensiva pjäserna som det gäller att hålla ögonen på finns Mitoma (Brighton), Minamino (Monaco), Doan (Freiburg), Kubo (Real Sociedad), Furuhashi (Celtic) och Kamada (Eintracht Frankfurt) som alla har visat gott gry de senaste månaderna. Det blir inte lätt att ta ut en startelva. Visst är det ett rejält långskott när två av förhandsfavoriterna Spanien och Tyskland finns i gruppen, men jag kan inte skaka av mig känslan att om Japan får allting att stämma blir de livsfarliga i den här turneringen. Vi ska också ha med oss att både Tyskland och Spanien har darrat lite under hösten. Fem gånger pengarna på att Japan tar sig vidare från gruppen tar jag med båda händerna. För er som inte alls tror att de kan rubba de europeiska stornationerna rekommenderar jag att kliva in på den raka ettan i mötet med Costa Rica. Det oddset har sjunkit rejält den senaste tiden och står i skrivande stund en bit över 1,90. Det är fortfarande spelbart. HITTA FLER TIPS I TIPSHÖRNAN