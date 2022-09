Experten: "Sverige åker på fjärde raka förlusten"

Spelstopp lördag 24 september: 20.45 Tjeckien - Portugal: Bortaseger @ 1,79 Tjeckien missade VM, men i Nations League har de gjort fina prestationer hemma i Prag. Schweiz slogs tillbaka i premiären och sedan kryssade tjeckerna mot Spanien. Nu saknas dock Masopust. Barák och Schick och det är en minst sagt viktig trio. Tomas Soucek får dra ett tungt lass på mitten och även om det är en väldigt duktig spelare kan han inte göra allt på egen hand. Portugal jagar Spanien i toppen av gruppen och behöver studsa tillbaka efter 0-1-förlusten mot Schweiz i somras. Portugiserna ska som bekant spela VM i Qatar och behöver få ihop en startelva som fungerar bra tillsammans. Joao Cancelo är avstängd, men det ska spela mindre roll. Offensivt ser det fruktansvärt bra ut med Ronaldo, Jota, Félix, Leão och Bernardo Silva som fem alternativ. Portugal vann hemmamötet med Tjeckien med 2-0 och är givetvis ett mycket bättre landslag i grunden. Kommer de bara upp i nivå blir detta en enkel resa trots bortaplan. Den raka tvåan klickas i till 1,79. Spel: Bortaseger @ 1,79

Tävling: Nations League

Plats: Fortuna Arena

Tid: 20.45

Serbien - Sverige: Hemmaseger @ 1,88 När återbuden har haglat in till Janne Andersson har den svenska förbundskaptenen ändå haft en stark offensiv att luta sig mot. Inte ens det finns kvar längre. Alexander Isak har nämligen lämnat samlingen och han lämnar ett enormt tomrum bakom sig. Kulusevski, Quaison och Forsberg kan säkerligen kombinera sig fram till något läge i Belgrad, men Isaks genombrottskraft kommer saknas. Serbien har häng på Norge i toppen av tabellen, men måste troligen vinna här om ett avancemang till högstadivisionen ska vara möjlig. Vlahovic och Mitrovic är båda uttagna och det är ingen enkel match att välja mellan de superanfallarna. Tadic och Kostic är två spelare som ska leverera bollarna till vem som än spelar på topp och det kommer de lösa på ett bra sätt. Serbien vann med 1-0 på Friends och även fast det inte tillåts någon vuxen publik på denna match lär de knappast dominera mindre på hemmaplan. Ett reservbetonat Sverige har inget att hämta. Ettan plockas med fast den har hunnit sjunka till 1,88. Det är fortfarande spelbart. Spel: Hemmaseger @ 1,88

Tävling: Nations League

Plats: Stadion Rajko Mitic

Tid: 20.45 Skottland - Irland: Hemmaseger @ 2,08 Det blev inget VM för Skottland efter att de torskat i playoff-semin mot Ukraina. Under onsdagen kunde kiltarna dock ta revansch när samma motstånd besegrades med 3-0 i Nations League. I truppen finns stabila Premier League-spelare som Adams, McTominay, Tierney, Fraser, Christie och McGinn. Lirare som tveklöst hade klivit rakt in i gästernas startelva. Irland hade en stor kväll när de krossade Skottland med 3-0 i Dublin i somras. Spelmässigt var det dock en helt jämn tillställning och irländarna gjorde mål på precis allting då. Det är Irlands enda seger i gruppen och i den enda riktiga bortamatchen hittills fick de stryk mot lilla Armenien med 0-1. Truppen består till stor del av kämpar från The Championship som kan löpa mycket, men som inte har den kvalité som krävs på den högsta nivån. I mångt och mycket är detta ett möte mellan ett Premier League-lag och ett gäng från The Championship. Den skillnaden i kvalité bör synas och jag tror skottarna tar revansch på irländarna med en klar hemmaseger. 2,08 är ett fint odds på den saken. Spel: Hemmaseger @ 2,08

Tävling: Nations League

Plats: Hampden Park

Tid: 20.45 Trippeln Tjeckien - Portugal: Bortaseger @ 1,79

Serbien - Sverige: Hemmaseger @ 1,88

Skottland - Irland: Hemmaseger @ 2,08

Totalt odds: 6,99 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.