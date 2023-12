Expertens julafton-trippel: "Nyförvärvet slår till igen"

Över 2,5 mål @ 1,80 - till Oddset Huvudspelet i matchen blir ett överspel. Det kan finnas slitna ben i Chelsea efter Ligacup-matchen mot Newcastle som spelades så sent som i tisdags. De blåklädda har dessutom haft en tendens att slarva i sin defensiv och är det något Wolverhampton älskar är det när de får kontra på lag som fastnar i sitt anfallsspel. Cunha, Hwang och Sarabia är några av lirarna som kan hota Chelseas försvar på egen hand. Målskytt i matchen: Cole Palmer @ 3,29 - till Oddset Jag har skrivit om Cole Palmer tidigare och är beredd att göra det igen. Nyförvärvet från Manchester City har snabbt blivit självskriven i Chelseas startelva och lika given är han i mitt Fantasy Premier League-lag. Bara en eventuell skada kommer att stoppa honom från att vara bofast i BK Grovjobb hela säsongen lång. Den offensiva mittfältaren har ett sanslöst xGI – xA + xG – per 90 minuter som lyder hela 0,79! Dessa siffror kryddas av att Palmer är straffskytt, men det är å andra sidan positivt för mitt spel. Till en bit över tre gånger fläsket trycks en tv-peng in på att Palmer hittar nätet. Halvtid/Fulltid: Wolverhampton/Chelsea @ 24,50 - till Oddset Bortsett från segrarna mot Brighton och Sheffield United har Chelsea släppt in det första målet i samtliga av sina fem senaste Premier League-matcher. Slarv och segstartade skallar gör sig inte sällan till bekymmer i de bakre leden och med hänsyn till ansträngningen som krävdes i Ligacupen mot Newcastle blir jag inte chockad om Wolves tar ledningen och behåller den in i halvtid. Med det sagt är Chelsea ett bättre lag och vid eventuellt underläge i halvtid tror jag att gästerna kan vända på steken i den andra halvleken. Inte minst då Nkunku lär stå redo för ytterligare ett inhopp. En liten, liten slant åker in på att Chelsea vänder underläge i halvtid till seger efter 90 minuter. Oddset? 24,50! Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

