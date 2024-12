Expertens spådom: "De vinner Champions League"

Slutplacering: Vinnare: Bayern München @ 8,00 Bland högoddsarna till Champions League-titeln fastnar ögonen bland annat på Inter (17,00), Atalanta (34,00) och Atlético Madrid (41,00). För den som är sugen på ett riktigt långskott är en tv-peng på något av dessa lag inte fy skam. Liverpool (5,00), Arsenal (7,00), Real Madrid (7,00) och Barcelona (7,50) handlas som de tydligaste favoriterna, men jag lockas ännu mer av Bayern München som prissätts i facket precis bakom. Tillsammans med Manchester City – som jag inte tror ett dugg på – handlas Vincent Kompanys manskap till 8,00 gånger pengarna som Champions League-mästare. Det tycker jag är spännande. Tyskarnas högstanivå snuddar på högst topp på hela planeten. Bayern Münchens förmåga att kontrollera – och framför allt dominera – en matchbild är våldsam och även om defensiven stundtals ser skakig ut tror jag att Kompany kommer att agera lite mer cyniskt när slutspelet väl drar igång. Bayern München skapar så pass många högoktaniga målchanser per match att variansen på resultaten hålls nere och det finns flera spelare i truppen som har rutin från slutfasen i Champions League sedan tidigare. En av dessa är Harry Kane som dessutom är på jakt efter sin första titel. Förbannelsen har gäckat engelsmannen hela karriären, men jag tror att torkan kan ta slut under våren. Bayern München blir min långtidare att jobba in i Champions League!

