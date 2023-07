Expertens tips: "Känns bra hela vägen in i själen"

Spelstopp: 14.59

Elfsborg - IFK Göteborg: IFK Göteborg +1,5 @ 1,93 (till ODDSET)

El Västico står för dörren på Borås Arena där Elfsborg går in som skyhöga favoriter mot IFK Göteborg. Väl stora sådana om jag får säga mitt. Boråsarna har för all del imponerat stort så här långt och det går inte att påstå att serieledningen inte är rättvis. Omställningsspelet är fruktat så det räcker och blir över och skulle Blåvitt drälla med bollen på egen planhalva dröjer det inte länge innan de blir straffade.

Med det sagt krigar Askou och company för överlevnad och jag tror inte att dansken lotsar sina adepter till att spela Elfsborg rakt i händerna. På tal om omställningar kommer Änglarnas kontringar att bli av yppersta vikt. Norlin, Santos och Mucolli är spelare vars fart kan bli svårhanterlig för Elfsborg som inte trivs som fisken i vattnet när de förväntas vara spelförande.

Med det i åtanke vill jag inte kasta mig över någon djup handikapplina i rivalmötet. Blåvitt +1,5 blir istället mitt val till höga 1,93.

Hammarby - Kalmar: Hammarby över 1,5 mål @ 1,90 (till ODDSET)

Sett till tabellen har Kalmar klarat livet efter Henrik Rydström galant. Sett till smålänningarnas underliggande statistik är det inte lika ljust. Henrik Jensens mannar har sprungit över sin förmåga och samlat på sig alldeles för många poäng sett till vad deras prestationer har lovat. 0-4 senast mot Elfsborg var en hård örfil och när superviktiga Friedrich saknas mellan stolparna tror jag på ytterligare elände mot Hammarby.

Martí Cifuentes och dennes grönvita lirare har inte levt upp till förväntningarna, men efter 2-1 mot Sirius släppte säkert en stor sten från värdarnas axlar. Det finns outnyttjad kapacitet i Bajens främre led där Jusef Erabi ser ut att ha gjort platsen som spjutspets till sin. Ynglingen är inne i ett riktigt målstim och med hjälp av Besara och Djukanovic ska Erabi kunna hitta nätet även mot Kalmar.

Jag gillar verkligen Bajens förutsättningar och lockas framför allt av minst två påsar från de grönvita. Att klicka detta till 1,90 känns bra hela vägen in i själen.

Mjällby - Norrköping: Under 2,5 mål @ 1,72 (till ODDSET)

Via varsin relativt solid defensiv – framför allt i Mjällbys fall – och vassa omställningar har Mjällby och Norrköping tjänat ihop till stabila mittenplaceringar i Allsvenskan. Anders Torstensson viker inte en tum i sin fäbless för försvarsspelet och uppvisningen i detsamma mot Malmö FF var något i hästväg. MFF kunde inte för sitt liv tränga igenom Mjällbys försvar och när lägena sedan uppdagades åt andra hållet var värdarna minst sagt effektiva.

Visar MAIF upp samma effektivitet mot Norrköping blir det inte lätt att hävda sig för gästerna. Lund är ett avbräck i de bakre leden på grund av sitt röda kort mot Halmstad, men i Gunnarsson finns en duglig ersättare. För Pekings del blir koncentrationen vid defensiva fasta situationer en nyckel på Strandvallen, inte minst då Mjällby har sin absoluta styrka vid liggande boll.

Lind och Nyman ska sedan göra det framåt, men jag tror att duon får svårt att luckra upp ett kompakt Mjällby. Under 2,5 mål är spelet jag är ute efter och 1,72 på det är klart godkänt.

Trippeln (till ODDSET)

Elfsborg - IFK Göteborg: IFK Göteborg +1,5 @ 1,93

Hammarby - Kalmar: Hammarby över 1,5 mål @ 1,90

Mjällby - Norrköping: Under 2,5 mål @ 1,72

Totalt odds: 6,36

