"Final - målrik tillställning väntas"

Spelstopp:17.59 Sassuolo - Fiorentina: Över 2,5 mål @ 1,80 Normalt så frejdiga Sassuolo gjorde bara ett mål mot Benevento. Det räckte dock till seger och det ska sägas att spelare som Raspadori, Boga och Djuricic stod för grova missar i klara lägen. Med de chanserna hade det inte varit konstigt om Sassuolo hittat rätt tre-fyra gånger. Samtidigt har de grönsvarta svårt att hålla tätt bakåt (även om det nu inte blev några insläppta mot Benevento). Fiorentina torskade mot Atalanta med 2-3 efter en av de bättre insatserna vi sett från Violas sida på länge. Dusan Vlahovic var ständigt farlig framåt och med snabbe Kouamé vid sin sida skapade Fiorentina en hel del målchanser. Ribéry, som var avstängd då, är tillbaka i truppen nu och ger ännu mer spets till gästerna. Bakåt läcker det dock betänkligt, 14 insläppta på de sju senaste omgångarna är inget vidare. Fyra av Sassuolos fem senaste matcher har gått över 2,5 mål och samma sak gäller för fem av Fiorentinas sex senaste. Med det i åtanke tycker jag att oddset på överspel är lite väl generöst. 1,80 är taget. Spel: Över 2,5 mål @ 1,80

TV: Sportkanalen och Cmore Chelsea - Manchester City: Bortaseger @ 1,80 Manchester City håller alltjämt drömmen om en kvadrupel vid liv. De är i final i Ligacupen, i semifinal i Champions League och har i praktiken redan avgjort Premier League. Under lördagen kan de ta ännu ett steg närmare en titel när det ska spelas semifinal i FA-cupen. Agüero är skadad, precis som han har varit hela säsongen, men i övrigt har inte City några problem i sin trupp. Då får vi troligen se ett ljusblått lag som återigen spelar utan någon renodlad anfallare. Istället ska Foden, Gündogan. De Bruyne, Mahrez och de andra växeldra så att det hela tiden kommer löpningar längst fram. När det fungerar är det magiskt att titta på. Chelsea är även de i semifinal i Champions League, men The Blues imponerade föga i dubbelmötet mot Porto. Kanske börjar Tuchel-effekten avta något. Manchester City är en klass bättre än Chelsea och ska gälla som favoriter. När matchen dessutom spelas på Wembley och det således inte råder någon hemmaplansfördel känns 1,80 på City-vinst väldigt bra. Den tar vi. Spel: Bortaseger @ 1,80

Tid: 18.30 Athletic Bilbao - Barcelona: Barcelona över 2,5 lagmål @ 2,45 Barcelona pressade på i ett regnigt Madrid, men fick till slut se sig besegrade i El Clásico. Katalanerna brände en hög chanser och hade bland annat ett skott i ribban i matchens sista sekunder. Spelmässigt fanns det dock inte speciellt mycket att klaga på. Överhuvudtaget har Barcelona spelat ganska bra fotboll en längre period. Dembélé har blivit bättre och bättre och bakom honom finns en viss Messi. Räkna med en kanonad från Barcas sida. Athletic Bilbao gör här sin andra cupfinal på två veckor. Mot Real Sociedad blev det stryk med 0-1 på Estadio de la Cartuja i Sevilla, samma arena som denna fajt ska spelas på. Sedan dess har Athletic kryssat i två ligamatcher och totalt har det blivit sex raka tävlingsfajter utan seger. Visst är Bilbao vanligtvis starka defensivt, men är det något lag som brukar kunna luckra upp baskerna är det Barcelona. När lagen möttes i Supercupen vann Bilbao med 3-2 efter förlängning och strax innan dess vann Barca med 3-2 i ligan. Får katalanerna bara in ett tidigt ledningsmål här tror jag vi får se ett Bilbao-försvar som krackelerar helt och hållet. Att de blåröda ska lösa tre baljor spelas till 2,45. Spel: Barcelona över 2,5 lagmål @ 2,45

