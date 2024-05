"Final - superstjärnan slår till igen"

Huvudspel: Asian handicap: Leverkusen -1,5 hörnor @ 1,80 - till Oddset Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte är Bayer Leverkusen som tar hand om taktpinnen i Dublin. Tyskarna behärskar spelförande kostym mer än väl och är inte sällan väldigt företagsamma längs kanterna där Frimpong och Grimaldo kommer i våg efter våg. Duon är skickliga i en mot en-spelet och det är långt ifrån otänkbart att dessa herrar ser till att tyskarna får med sig en hel del hörnor. Leverkusen har bland annat täckt denna lina hemma mot lag som Roma, Stuttgart och West Ham. Jag tror att matchbilden mot dessa lag kommer att likna den som tar skepnad mot Atalanta. Italienska fotbollslag och finaler brukar betyda catenaccio-fotboll och även om Atalanta har gott om spets i sin offensiv lutar jag åt att Gasperinis gäng främst fokuserar på försvarsspelet. Det lär vara packat för en spelare som Wirtz i planens centrala delar varpå de största ytorna uppenbaras på kanterna. Jag väljer därför att blicka mot ett hörnspel som huvudlir denna onsdag. Leverkusen -1,5 hörnor – måste vinna dessa med minst två hörnors marginal – spelas till 1,80. Sidospel 1: Halvtid/Fulltid: Oavgjort/Leverkusen @ 4,55 - till Oddset Tidiga mål är alltid förrädiska mot Halvtid/Fulltid, men med tanke på att detta är en final mellan två lag som knappast prenumererat på finalplatser i modern nutid finns det en liten risk att titelmatchen inleds på försiktigt vis. Leverkusen kommer inte att känna någon stress med att trampa plattan i mattan då tyskarna är experter på att växa in i matchbilder. Lita därför på att Alonsos mannar kommer att växa ju längre matchen går. Atalanta kommer i sin tur från Italien och det är ingen hemlighet att italienska lag har en svårslagen aura runt sig i finalmatcher. Är försvaret bra kan inte motståndarna göra mål och Leverkusen kan inte anfalla hur som helst med tanke på den spets som finns i La Deas omställningar. Jag tror att matchuret kan visa delad pott efter 45 minuter innan Leverkusen tar över händelseförloppet under den sista halvleken. Kryss i halvtid följt av tysk seger blir spelet som får min tv-peng till över 4,50 gånger degen. Sidospel 2: Målskytt: Florian Wirtz @ 3,50 - till Oddset Ett målskyttsspel i en final ger alltid en extra krydda till äventyret. Det finns många spelare – däribland De Ketelaere, Scamacca, Boniface, Grimaldo och Frimpong – som har förutsättningar för att hitta rätt i Dublin, men mitt val faller på planens kanske mest talangfulla spelare. Florian Wirtz har gjort slakthus i Bundesliga, DFB Pokal och Europa League under säsongens gång. Fyra mål och lika många assister finns på supertalangens cv i den sistnämnda turneringen och jag tror att han kan göra mål även här. Wirtz förmåga att hitta rätt utanför straffområdet, på cutbacks eller egna genombrott förtjänar en liten guldpeng till 3,50. TILL ODDSET