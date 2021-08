"Final - Sverige vinner guld"

Spelstopp: 19.29 Trabzonspor - Molde: Över 2,5 mål @ 1,80 Det svänger helt klart om Molde. I sina bästa stunder är norrmännen ett mycket sevärt lag. Magnus Wolff Eikrem känner vi till från hans tid i Malmö FF. Han är kapten för detta Molde som leder den norska serien efter att lite mindre än halva säsongen är avverkad. Oftast är det Ohi Omoijuanfo han ska nå med sina bollar. Den 27-årige strikern har nätat 15 gånger på 14 ligamatcher och stod också för en fullträff i dubbelmötet mot Servette. Trabzonspor slutade fyra i den turkiska ligan förra säsongen och har en grymt hög högstanivå. Bakasetas och Ekuban dominerade då och har nu fått sällskap av Gervinho och Hamsik som värvats in. Får Trabzonspor alla bitar på plats med de meriterade nytillskotten kan det bli en väldigt rolig säsong. De lär knappast gå mållösa av plan mot Molde, men samtidigt ska vi ha i åtanke att detta är första tävlingsmatchen för säsongen. Det blir alltid sevärda matcher när Molde är inblandade och jag tror att vi får se en hel del mål i denna tillställning. Att det ska rassla i nätet minst tre gånger finns till höga 1,80. Det är inget att tveka på, den tar vi. Spel: Över 2,5 mål @ 1,80

Tävling: Europa Conference League

Plats: Medical Park Stadium

Tid: 19.30 Gent - Rigas Futbola Skola: Gent över 2,5 mål @ 1,78 Belgiska Gent har tappat flera viktiga pjäser under sommaren. Dorsch, Yaremchuk och Kleindienst har alla lämnat. Samtidigt är Hjulsager, Bayo och inte minst Okumu från Elfsborg intressanta nyförvärv. I senaste kvalmatchen krossade Gent norska Vålerengen med hela 4-0 i hemmamötet. Då passade ändå Bruno på att bränna straff. Kan värdarna nå upp till den nivån igen kommer det bli åka av. Besökarna från Lettland tvingades till förlängning för att slå ut Klaksvik tidigare under kvalet, men imponerade stort när Puskas Academy avfärdades. Brassen Emerson Santana var ruggigt bra då och är en spelare som Gent behöver hålla ögonen på. Överhuvudtaget har RFS många importer som de bygger laget kring. Det räcker i Lettland men det kommer inte räcka här. Gent kommer dominera denna tillställning från start till mål och jag tror det trillar in bollar i strid ström bakom Rigas målvakt. Att Gent sätter dit minst tre strutar ser jag som väldigt sannolikt. 1,78 på den saken är taget. Spel: Gent över 2,5 mål @ 1,78

Tävling: Europa Conference League

Plats: Ghelamco Arena

Tid: 20.30 Sverige - Kanada: Etta @ 1,89 Det är dags för final i damernas fotbollsturnering i de Olympiska Spelen. Sverige har hittills vunnit fem av fem matcher och tagit sig hela vägen till en match om den ädlaste medaljen. Spelet imponerade inte mot Australien, men de blågula är tunga längst fram. Även om inte Rolfö, Jakobsson och Blackstenius riktigt har dagen kan de alltid hitta nätet på väldigt få chanser. Kanada ska dock inte underskattas. De har tagit sig hit genom två riktiga rysare. Mot Brasilien i kvarten gick det till straffar och i semin mot USA vann Kanada efter en straffspark under ordinarie tid. I båda dessa tillställningar höll de rödklädda nollan och defensivt är de riktigt bra. Tre insläppta hittills är ett väldigt bra facit. Rosengårds-målisen Labbé har gjort det bra mellan stolparna och framför henne är Buchanan drottning. Jag tror det blir en väldigt målfattig tillställning detta och det syns också på oddssättningen. Sverige är dock något bättre och har gått runt på mer folk. Över 90 minuter bör det märkas, speciellt då matchen av allt att döma spelas klockan 11.00 lokal tid. 1,89 på den raka ettan är klart godkänt. Spel: Etta @ 1,89

Tävling: OS

Plats: New National Stadium

Tid: 04.00 (fredag) Trippeln Trabzonspor - Molde: Över 2,5 mål @ 1,80

Gent - Rigas Futbola Skola: Gent över 2,5 mål @ 1,78

Sverige - Kanada: Etta @ 1,89

Totalt odds: 6,05 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.