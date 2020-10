"Finsk fotboll för hela slanten"

Spelstopp: 16.59 RoPS - Lahti: Bortaseger @ 1,78 RoPS från Rovaniemi är slagpåsen i den finländska fotbollen. På 18 omgångar har de endast lyckats lösa fem ynka poäng. Banza och Hyvärinen, som båda satt på bänken för Finlands U21-landslag under tisdagen, är två intressanta spelare, men i övrigt finns det inte mycket att komma med. Jumboplatsen ser ut att vara vikt åt RoPS som ännu inte vunnit på hemmaplan. Lahti hade en spelare med i U21-samlingen, Jasin-Amin Assehnoun, och han hoppade in sista kvarten mot Danmark. Anfallaren har noterats för åtta fullträffar i ligaspelet och det är viktigt för gästerna att han kan delta här. Han bildar en spännande duo med Dimitry Imbongo som satte dit två baljor i 3-1-segern mot Mariehamn häromsistens. En seger här skulle föra upp Lahti till den övre halvan av tabellen. Det skiljer 20 poäng mellan lagen inför denna tillställning och Lahti vann båda årets tidigare möten, 3-0 i ligan och 2-1 i cupen. 1,78 står den raka tvåan i när dessa rader skrivs och det är lite väl högt för en match mot seriens överlägset sämsta gäng. Det får inleda trippeln. Spel: Bortaseger @ 1,78

Tävling: Veikkausliiga

Plats: Keskuskenttä

Tid: 17.00 HIFK - Ilves: Båda laen gör mål @ 1,76 Det mesta hos Ilves har på senare tid kretsat kring Naatan Skyttä. Den 18-årige supertalangen har dunkat in fyra mål på sina tre senaste framträdanden för klubben och fick därför debutera för U21-landslaget. Där blev det genast mål i debuten mot Nordirland. Under tisdagen spelade han match igen mot Danmark och frågan är hur trötta benen är hos Skyttä nu. Det kan mycket väl bli en start på bänken. Ilves har offensiv kraft ändå, Lauri Ala-Myllymäki och brassen Jair är två kreativa lirare som kommer skapa chanser här. HIFK har bara tagit två poäng på de fyra senaste omgångarna och det beror främst på ett läckande försvar. Framåt ser det nämligen fortsatt intressant ut för huvudstadslaget. 7-9 i målskillnad på dessa fajter tyder på att det brukar bli öppna matcher när HIFK är involverade. Båda lagen har ett snitt på ungefär 1,5 mål per match både framåt och bakåt. De fem senaste mötena mellan lagen har slutat 2-2, 3-1, 2-2, 2-1 och 4-3. Att båda lagen ska göra mål igen håller jag som väldigt sannolikt. 1,76 på det är bra betalt. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,76

Tävling: Veikkausliiga

Plats: Bolt Arena

Tid: 17.30

SJK - HJK: HJK över 1,5 mål @ 1,60 Efter 18 spelade omgångar av den finska ligan har HJK tre poäng upp till serieledarna KuPS. Detta efter att ha tappat poäng i två av de tre senaste fajterna. 0-0 borta mot Honka är inte mycket att klaga på men 2-2 hemma mot TPS var desto sämre. Nu försvagas defensiven av att både O'Shaughnessy och Alho varit iväg med det finska landslaget som spelade match under onsdagen. Även om matchen spelades i Helsingfors är det ytterst tveksamt om försvararna, och mittfältaren Rasmus Schüller, deltar här. Defensiven må ha fått sig en törn men offensivt ser det fortsatt bra ut för HJK. Detta främst tack vare bröderna Riku och Roope Riski. Tillsammans har de noterats för 16 ligamål under säsongen där Roope står för 75 procent av den skörden. SJK visar fin form med fem segrar på de sex senaste men ställs nu inför en väldigt svår uppgift. Det är också värt att notera att SJK i dessa sex fajter endast hållit nollan en gång. HJK har 14 raka möten mot SJK utan förlust. Det är troligt att gästerna ska få hål på laget från Seinajoen återigen. Jag vågar mig inte på den raka tvåan här som står lite väl lågt med tanke på avbräcken i försvaret hos gästerna men att de ska lyckas göra minst två mål ser jag som sannolikt. Det blir sista valet på trippeln. Spel: HJK över 1,5 mål @ 1,60

Tävling: Veikkausliiga

Plats: OmaSp Stadion

Tid: 17.30

Trippeln RoPS - Lahti: Bortaseger @ 1,78

HIFK - Ilves: Båda lagen gör mål @ 1,76

SJK - HJK: HJK över 1,5 mål @ 1,60

Totalt odds: 5,01 Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: RYGGA TRIPPELN HÄR Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.