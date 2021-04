"Fint värde - Arsenal tar viktig bortaseger"

Spelstopp: 19.29 Alanyaspor - Fenerbahce: Över 2,5 mål @ 1,63 Fenerbahce har växlat upp i den turkiska ligan och jagar Besiktas i täten. Inför den 36:e omgången skiljer det tre poäng mellan lagen och Fener har tre raka segrar i bagaget. I samtliga dessa fullpoängare har de dessutom nätat tre gånger. Offensivt ser det ruskigt intressant ut med Valencia framför spelare som Thiam, Pelkas och Yandas. Tisserand, Cissé och inte minst Samatta är andra lirare som vet vart målet är beläget. Det blir verkligen inte lätt för Alanyaspor att stå emot i 90 minuter, men även gästerna har intressanta spelare i fören. Mustafa Pektemek har nätat tre gånger på sina fyra senaste framträdande för klubben och brassen Davidson, som är ny från Guimaraes, har hittat målet tio gånger under sin debutsäsong. På hemmaplan har Alanyaspors två senaste matcher båda slutat med en 3-2-seger. Detta är två lag som båda snittar över 2,5 mål per match sett över hela säsongen och med så många offensiva stjärnor på plan vore det konstigt om det inte smäller i näten här också. Överspelet plockas som virke till 1,63. Spel: Över 2,5 mål @ 1,63

Tävling: Süper Lig

Plats: Bahcesehir Okullan Stadium

Tid: 19.30 Manchester United - Roma: Hemmaseger @ 1,54 Roma har imponerat i Europa League under våren och slagit ut både Shakhtar Donetsk och Ajax, två svåra motståndare. Mot de sistnämnda lade italienarna grunden i bortamötet i Amsterdam där de vann med 2-1. Det var dock rena rånet. Ajax var det klart bättre laget i den matchen och brände dessutom en straff. Kommer inte Roma upp i högre nivå än så blir det en lång kväll i Manchester. Besökarna kommer hit utan Gabriel Mancini som är avstängd och det är ett tungt avbräck. Smalling och Spinazzola är tillbaka efter sina skadebekymmer, men de imponerade föga i 2-3-förlusten mot Cagliari i helgen. Manchester United såg även de trötta ut i sin ligamatch mot Leeds som slutade 0-0. Det viktiga var dock att inte åka på några nya skador och nu har Solskjaer hela sin trupp tillgänglig förutom fransmannen Anthony Martial som fortfarande är skadad. Manchester United har bara förlorat en av sina 22 senaste tävlingsmatcher och känns extremt stabila. Mot ett spretigt Roma kommer de rödklädda ta tag i taktpinnen från start och allt annat än en klar hemmaseger hade överraskat stort. 1,54 på den raka ettan får duga som virke på trippeln. Spel: Hemmaseger @ 1,54

Tävling: Europa League

Plats: Old Trafford

Tid: 21.00 Villarreal - Arsenal: Bortaseger @ 2,89 Det var skrivet i stjärnorna att Unai Emery skulle ställas mot Arsenal efter att ha fått sparken från London-klubben för snart ett och ett halvt år sedan. Emery, som är kungen av Europa League, har nu fört Villarreal till semifinal, men det ska sägas att spanjorerna har haft en ganska gynnsam lottning med Salzburg, Dynamo Kiev och Dinamo Zagreb som motstånd i slutspelet. I ligan kommer de gula ubåtarna från två raka förluster mot Barcelona och Alavés. Framför allt var insatsen mot baskerna riktigt svag. Arsenal har även de två sämre prestationer i ligaspelet i ryggen. Mot Everton blev det stryk med 0-1, men det ska sägas att The Gunners då hade ett par tuffa VAR-beslut mot sig. I Europa League har det sett bättre ut, inte minst i bortamatchen mot starka Slavia Prag som Arsenal vann med 4-0. Lacazette är tveksam till spel men med Ödegaard, Saka, Smith-Rowe och Pépé som offensiva hot kommer Arsenal skapa gott om målchanser ändå. Spelare för spelare håller jag Artetas mannar högre och när den raka bortasegern då finns till närmare tre gånger pengarna är det ett utmärkt val till trippeln. Spel: Bortaseger @ 2,89

Tävling: Europa League

Plats: Estadio de la Cerámica

Tid: 21.00 Trippeln Alanyaspor - Fenerbahce: Över 2,5 mål @ 1,63

Manchester United - Roma: Hemmaseger @ 1,54

Villarreal - Arsenal: Bortaseger @ 2,89 Totalt odds: 7,25 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: