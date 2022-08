"Fokus på världens bästa liga"

Spelstopp lördag 6 augusti: 15.59 Bournemouth - Aston Villa: Bortaseger @ 2,05 Bournemouth tog sig upp till Premier League efter att ha slutat tvåa i The Championship förra säsongen. Styrelsen litar tydligen på att spelarna håller även i högstaligan för de har hållit sig väldigt lugna under sommaren. Det är dock skillnad på motstånd och känslan är att The Cherries kommer få en oerhört tuff säsong. De rödsvarta kommer till spel med förluster i de tre avslutande träningsmatcherna och sätts på prov direkt. Aston Villa har gjort en stark sommar och gått obesegrade under försäsongen. Laget känns starkare än i fjol nu när Diego Carlos och Kamara har kommit in. Dessutom har Coutinho köpts loss från Barcelona. Med Martínez i mål, Luiz på mittfältet och Watkins på topp är detta ett lag av hög klass som ska ses med bra chans att hamna på den övre halvan av tabellen. I dagens läge är det klasskillnad mellan dessa två gäng och även fast matchen spelas på sydkusten kommer Bournemouth få sig en fotbollslektion. Jag kan inte se Villa tappa poäng här och när vi då erbjuds höga 2,05 på den raka tvåan är det bara att slå till. Spel: Bortaseger @ 2,05

Tävling: Premier League

Plats: Vitality Stadium

Tid: 16.00 Leeds - Wolverhampton: Under 2,5 mål @ 1,79 Wolverhampton var ett väldigt snålt spelande lag förra säsongen och snittade en bit under 2,5 mål per match. Ingen anfallare har hämtats in under sommaren, förutom Hwang som var på lån till klubben i fjol, och vi kan nog räkna med att Vargarna kommer vara målsnåla i år igen. Speciellt då Raúl Jiménez kommer missa första månadens spel. Defensivt ser Wolves däremot solida ut. Leeds har tappat Phillips och Raphinha och ersatt dessa med en hel hög spelare. Det kommer ta tid att spela ihop laget och till denna match ser de vitklädda ut att få klara sig utan en mängd pjäser. Sinisterra, Ayling, Forshaw och Firpo ser alla ut att få sitta på läktaren. Det får även avstängda Daniel James göra och då lär det finnas lite osäkerhet i detta hemmalag. När lagen möttes på den här arenan i fjol slutade det 1-1 och tre av de fyra senaste gångerna som dessa lag drabbat samman har det gått under 2,5 mål. Jag tror det blir samma visa igen och klickar i underspelet till klart godkända 1,79. Spel: Under 2,5 mål @ 1,79

Tävling: Premier League

Plats: Elland Road

Tid: 16.00 Everton - Chelsea: Bortaseger @ 1,65 Everton har haft ett hemskt transferfönster där de blivit av med Richarlison och endast fått in Tarkowski och McNeil. Chansen till att göra en bättre säsong än i fjol låg främst i att Dominic Calvert-Lewin skulle komma upp i gammalt gott slag, men han är skadad och verkar missa premiären. Med Rondón avstängd sedan tidigare kliver Everton in i denna match utan anfallare. Chelsea är inte heller klara med sitt lagbygge på långa vägar. Det ryktas om spelare som Cucurella och De Jong samtidigt som Werner verkar vara på väg tillbaka till Tyskland. Även om The Blues inte är färdiga än finns det väldigt mycket kvalité i truppen. Havertz, Mount, Kanté och Koulibaly är bara några spelare som är överlägsna sina motståndare. Vi bör dessutom få se ett taggat bortalag efter en ganska svag försäsong. Det skiljer mycket i kvalité mellan dessa två lag och när Everton dessutom saknar sin bästa spelare räcker de inte till. Tvåan står i skrivande stund i 1,65 och det lär sjunka innan spelstopp. Skynda att fynda med andra ord. Spel: Bortaseger @ 1,65

Tävling: Premier League

Plats: Goodison Park

