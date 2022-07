Spelstopp: 14.59 Djurgården - Hammarby: Över 2,5 mål @ 1,79 Det är upplagt för en riktig folkfest på Tele2 Arena denna söndag. Ett stekhett Stockholmsderby står på menyn när Djurgården och Hammarby – båda på 21 poäng – jagar viktiga pinnar i toppstriden. Blåränderna kommer närmast från en slakt av GIF Sundsvall där norrlänningarnas tidiga 1-0-mål satte igång Kim och Tolles maskineri. Innan den första halvleken var avverkad hade DIF vänt till 4-1 efter att bland andra Asoro och Edvardsen hittat rätt. Sundsvall bjöd inte på något vidare motstånd, men medvind och ketchupeffekt i offensiven är inga dumma faktorer att ha i ryggsäcken inför derbyt. Hammarby fick i sin tur kämpa hårt för poängen mot Häcken då Bajen hamnade i 0-2-underläge med bara en halvtimme kvar att spela. Då lade Cifuentes adepter i en högre växel och via Trawallys panna och Paulsens benskydd var de grönvita ikapp. Även om det inte räckte till seger var upphämtningen likväl ett styrkebesked. Jag har svårt att se något annat än ett böljande derby med många mål framför mig. Över 2,5 mål finns att knipa till 1,79 och jag trycker av direkt! Spel: Över 2,5 mål @ 1,79

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 15:00

Häcken - Elfsborg: Bortaseger @ 2,87 Häcken toppade tabellen inför helgen och under söndagen ska serieledarna upp i ringen när Elfsborg kommer på visit. Högmos manskap var en hårsmån från att lämna Tele2 Arena med hela kakan i matchen mot Hammarby, men trots ledning 2-0 lyckades Getingarna tappa till 2-2. I 80 minuter stod värdarna emot Hammarbys offensiv mer än godkänt, men när Bajen blev mer direkta i sitt spel sattes Hovland och övriga i backlinjen på prov som de inte klarade av. Inget lag inom topp 10 (!) har släppt in lika många mål som Häcken och jag tror att även Elfsborg ska kunna såra den framtunga värdföreningen. Jimmy Thelin förfogar över mängder av olika matchvinnare där Alm och Okkels är två namn som sticker ut. Simon Olsson är en annan lirare som förtjänar att nämnas och har dessa en bra dag blir det svettigt för göteborgarna trots fördelen av eget konstgräs. Elfsborg har bara förlorat ett av de sex senaste inbördes mötena i Allsvenskan och ska kunna trivas med tillvaron även denna söndag. Matchbilden är som upplagd för gästerna som dessutom stärks av att Römer är åter. Jag testar mer än gärna tvåan till skyhöga 2,87! Spel: Bortaseger @ 2,87

Tävling: Allsvenskan

Plats: Bravida Arena

Tid: 17:30

IFK Norrköping - Sirius: Över 2,5 mål @ 1,69 Det viskas om att Rikard Norling sitter löst på sin tränarpost i Norrköping. Blott fyra segrar på elva försök är anledningen till varför och ska ryktena försvinna krävs seger och en gedigen insats när Sirius gästar Platinumcars Arena. Levi och Nyman är klasspelare som på egen hand kan bära offensiven och får duon bärhjälp av Markovic och Ortmark är mycket vunnet. Peking är med det sagt darriga i de bakre leden och backlinjen blir inte sällan lämnad till sitt öde när värdarna trummar på framåt. Det är något som ett skickligt Sirius ska kunna utnyttja. Daniel Bäckström får klara sig utan avstängda duon Mathisen/Shabani men det anser inte jag ska hindra de blåsvarta från att bjuda upp till dans. Kouakou är inne i ett fint målstim och runt sig har anfallaren löpvilliga och finurliga lirare som Bjarnason, Rogic och Karlsson Lagemyr. Den sistnämnda kan på egen hand lirka upp ett lågt stående försvar och äntligen ser “Paka” ut att vara kvitt sina skadebekymmer. Jag tror liksom oddsmarknaden på en tillställning innehållandes många mål. Något som speglar sig i mitt spelval. Över 2,5 mål liras till godkända 1,69. Spel: Över 2,5 mål @ 1,69

Tävling: Allsvenskan

Plats: Platinumcars Arena

Tid: 17:30 Trippeln Djurgården - Hammarby: Över 2,5 mål @ 1,79

Häcken - Elfsborg: Bortaseger @ 2,87

IFK Norrköping - Sirius: Över 2,5 mål @ 1,69 Totalt odds: 8,68 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.